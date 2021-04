-Publicidad-

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la actualización de su lista de empresas que simulan operaciones emitiendo facturas, también llamadas “fantasma”, con 116 nombres, entre ellos seis con domicilio fiscal en el estado de Puebla.

El documento, denominado “Listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación”, se publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación(DOF).

Incluye personas físicas, consultoras, arrendadoras, empresas de asesoría, constructoras, de servicios aduanales, comercializadoras, despachos de contadores y empresas en las cuales el SAT detectó presunta simulación de operaciones.

En el caso de Puebla, aparecen estas seis compañías, seis personas morales y una física, con sede en Puebla capital

Comercializadora ROBCLA, S.A. DE C.V.

RFC: CRO100331569

Su actividad preponderante supuestamente es el “comercio al por mayor, edición de otros materiales integrada con la impresión”.

Sin embargo, el SAT identificó en ella “ausencia de activos, ausencia de personal, falta de infraestructura y sin capacidad material”.

RFC: CNU1704256E0

Supuesta actividad preponderante: “otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

SAT detectó: “ausencia de activos, ausencia de personal, falta de infraestructura y sin capacidad material”

RFC: FECJ700920UM8

Supuesta actividad preponderante: “comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio”

SAT detectó: “ausencia de activos”.

RFC: GGI1402142B2

Supuesta actividad preponderante: “servicios combinados de apoyo en instalaciones”

SAT detectó: “ausencia de activos, ausencia de personal, falta de infraestructura y sin capacidad material”

RFC: VE080730GE0

Supuesta actividad preponderante: “otros servicios relacionados con la agricultura”

SAT detectó: “ausencia de activos, ausencia de personal”

RFC: FR160329JC1

Supuesta actividad preponderante: “Producción, fabricación, o envasado de bebidas destiladas de agave con una graduación alcohólica de más de 20 g.l., producción, fabricación o envasado de alcohol o alcohol desnaturalizado”

“Comercio al por mayor venta de alcohol y alcohol desnaturalizado comercio al por mayor de bebidas destiladas de agave producción, fabricación, o envasado de vinos de mesa con una graduación alcohólica de más de 20 g.l. comercio al por mayor de bebidas alcohólicas no clasificados en otra parte”

SAT detectó: “ausencia de activos, ausencia de personal, falta de infraestructura y sin capacidad material”

De conformidad con dicho artículo, cada uno de los contribuyentes que presuntamente simulan operaciones tiene 15 días hábiles, contados a partir de la notificación de inclusión en la lista, para presentar la documentación e información que considere pertinente para desvirtuar los hechos pormenorizados.

Si transcurrido el plazo concedido, no aportan la documentación requerida, o si la aportan y no se desvirtúan los hechos señalados, se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no han desvirtuado los hechos que se les imputan.