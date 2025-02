El presidente municipal de Coronango, Armando Aguirre Amaro, presentó los logros durante los primeros 100 días de gobierno, donde reportó que se registraron avances en materia de obras, seguridad, servicios públicos y asistencia social.

Durante un evento de trabajo colectivo realizado el domingo 2 de febrero, en el que participó el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, y el secretario de gobernación del estado Samuel Aguilar Pala, el presidente municipal expuso los resultados de su mandato.

Los resultados obtenidos se registraron en al menos 3 juntas auxiliares, la cabecera municipal y en Misiones de San Francisco. Principalmente, se registraron avances en materia vial, seguridad y servicios:

Al respecto, Armando Aguirre comentó lo siguiente en la presentación de logros tras sus primeros 100 días de gobierno en Coronango:

“Han sido días de esfuerzo, de cercanía con la gente y de trabajo incansable para sentar las bases de un gobierno honesto, transparente y comprometido con los principios fundamentales de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”