Luego de que el viernes en la marcha del 8M en Puebla, Joel Figueroa Tentori, funcionario del ayuntamiento de Puebla, fue señalado de violentador de mujeres, su esposa y candidata a diputada federal del PAN, Carolina Beauregard Martínez, dijo que si hay pruebas lo denuncien.

Y es que durante el desarrollo de las movilizaciones del 8M por el Día Internacional de las Mujeres, en una de las tantas pancartas que fueron pegadas en la zona de Palacio Municipal estaba la fotografía de dicho personaje, acusando que a pesar de que se puso la queja en el gobierno municipal, no se hizo algo al respecto.

Actualmente es Director de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil, de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, cargo al que llegó en el presente trienio, es decir, desde octubre del 2021.

En su momento, el diputado local, Eduardo Alcántara Montiel, en junio del año pasado lo acusó de haber registrado en una plataforma no oficial de la Comuna a por lo menos 500 contribuyentes, mismos que les cobraba alrededor de mil 500 pesos por el uso de la misma, dando un total al año de alrededor de 750 mil pesos.

Al ser cuestionada por este tema, Carolina Beauregard Martínez, quien es legisladora federal y busca reelegirse en el mismo cargo en la elección de junio a través de la alianza PAN, PRI y PRD, lo rechazó al señalar que si hay pruebas que lo denuncien ante las instancias correspondientes.

“Es proceso electoral y quien acusa está obligado a presentar la denuncia y que no se quede en el anonimato, porque lo que no se vale es la guerra sucia, hoy ya sabemos cómo juega Morena, entonces no me sorprende que se recurra a lo que sea para ganar”, expresó.