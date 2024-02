En el marco del Día del Amor y la Amistad, que se festeja este 14 de febrero, en Puebla capital y la zona metropolitana cuenta con 110 moteles. Por lo que no es necesario que se construyan más complejos al tener cubierta la demanda, sobre todo porque es entre semana.

Así lo señaló, en entrevista con este medio, Manuel Domínguez Gabián, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, quien refirió que se espera una actividad económica al alza, pero no como en temporada vacacional, ya que solo se trata de un día.

Yo espero que mis clientes vengan los 365 días del año, entonces tengo que cuidar a la clientela, no solo el 14 de febrero, sino siempre y por ello tengo que ofrecer un buen servicio para que sigan viniendo, por un día no nos vamos a volver pobres, los precios se van a mantener

Dijo que tan solo en Puebla capital se tienen 67 moteles, dos de ellos temáticos, uno que es el “Divertidísimo”, que está por la avenida Las Torres y “Las Estrellas”, por la zona de la China Poblana, y el “Alice” que es catalogado como boutique, ubicado atrás de Soriana Torrecillas, que solo tiene diez habitaciones.

Agregó que, si bien hay otros que se ven bien por afuera, como el Faraón que está en el bulevar 5 de Mayo o el Shanghai, atrás de Plaza Cristal, el Punta Palmas, que está en la colonia Jesús García, y el Atenas, en la Recta a Cholula, son normales con precios de entre 200 y 300 pesos.

Comentó que si bien es una buena fecha no es tan esperada como otras, ya que con la pandemia “cayo muchísimo” y solo prevén un aumento entre el 10 y 20 por ciento, sobre todo porque cae entre semanas y da inicio a la temporada de cuaresma con el miércoles de ceniza.

Consideró que es necesario es dar mantenimiento y cuidar los establecimientos para que sigan teniendo demanda. Expresó que “hay que meterle dinero”, aunque eso ya depende de los propietarios de los moteles.

No hay capacidad de que haya nuevos hoteles, porque se tienen muchos, la plaza no es rentable ahorita o al menos no está cumpliendo con las expectativas, mientras que, en el caso de los moteles, hay muchos, ha crecido, estamos trabajando ahorita al 50 por ciento de capacidad, antes éramos 20, ahora son más de 50