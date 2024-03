Aspirantes de Morena en Tepeaca pidieron a la dirigencia estatal no “imponer” candidato para la alcaldía; que se respete el proceso interno y que el perfil designado sea solo de quienes se inscribieron, pues hay rumores de una posible “imposición”.

El rueda de prensa, en Puebla capital, 10 de los 13 militantes que se inscribieron, señalaron que esta inconformidad se la dieron a conocer a la dirigente del partido, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, donde se enfatizó que la definición debe ser igual como fue para la coordinación estatal y federal.

Miguel Aguilar Sarao, actual regidor del ayuntamiento y uno de los firmantes del documento, comentó que el partido debe informar si existe alguna candidatura en común para el municipio de Tepeaca con alguna de las fuerzas políticas que integran la coalición “Sigamos Haciendo Historia“.

Además de que deberían saber si hay militantes del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México que igual participan en el proceso interno, ya que a horas de que se dé a conocer el abanderado, no se tiene conocimiento de ello, como sí hubo en otros procesos.

Derivado del proceso del que hemos sido partícipes desde el día 20 de noviembre de 2023, pedimos se tome en cuenta el trabajo que cada aspirante ha realizado en su recorrido por el municipio, por lo que si un perfil externo desea o aspira a ser tomado en cuenta para encabezar la candidatura éste debe someterse a lo mismo que todos los demás, expresó.

Ante esto, junto con los otros aspirantes pidió que los resultados de la encuesta en la que se incluyan todos los perfiles sea de conocimiento público, al igual que se dio en los casos del proceso de selección de los abanderados a la gubernatura, Alejandro Armenta Mier y a la presidencia Claudia Sheinbaum Pardo.

Debe apoyarse un proyecto de nación: aspirantes

Los aspirantes señalaron que en caso de no existir ningún perfil externo por parte de los partidos que integran la coalición, también se les informe, pues advirtieron que no van a permitir que sea una “imposición” ante los rumores de que el candidato será alguien que no participó en el proceso interno.

Comentaron que en un movimiento que busca la consolidación de un proyecto de nación en el que las viejas prácticas de la política deben quedar en el pasado para dar paso a una “verdadera democracia” en la que los únicos intereses que se vean representados en los gobiernos sean los del pueblo.

Dijeron que no respetar sus peticiones, si bien seguirán apoyando a los abanderados a la gubernatura y la presidencia de México, pero no respaldarán a quien sea el candidato a la alcaldía en caso de que haya una imposición, de la que evitaron dar nombres.