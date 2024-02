En el marco del Día del Amor y la Amistad, el gobierno de Puebla realizó una ceremonia de matrimonios comunitarios en el que 200 parejas se casaron, entre ellas, Carmen y Nicolás que llevan 30 años juntos, pero apenas lo formalizaron debido a que él está enfermo de cáncer.

Dicho acto se llevó a cabo en el Centro Expositor, con testigos de honor el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y la presidente del DIF Estatal, las parejas decidieron aprovechar este programa de la Secretaría de Gobernación, ya que los trámites son gratuitos.

Y es que los costos son de más de 3 mil pesos en el caso de la boda civil, además de que son más tardados, porque se debe agendar cita. Para ello, el amor no tiene edad y si bien coincidieron en que no se necesita que dos personas se casen para ser felices, es un compromiso que cada quien debe decidir.

Carmen de 63 años y Nicolás de 68 años, con 30 años viviendo juntos y tres hijos, no habían podido formalizar su unión bajo la ley debido a cuestiones económicas o algún otro impedimento no se habían casado, un sueño que se veía difícil de cumplir debido a que su ahora esposo se enfermó de cáncer.

Sin embargo, con el programa del gobierno estatal pudieron hacerlo porque no gastaron mucho, y sobre todo porque fue en conjunto con otras parejas que igual optaron por esta fecha, ya que el 14 de febrero es un día para recordar el amor que los ha mantenido juntos desde hace tres décadas.

“Pensábamos que ya no íbamos a poder cumplir con este sueño. Nuestros hijos están orgullosos por todo lo que hemos pasado, que haya sido en este día es importante porque no debemos perder la fe, vivimos en unión libre 30 años y no necesitábamos un papel, porque el amor y respeto debe permanecer, pero lo quisimos hacer”, expresó Carmen.

Él en silla de ruedas, ella con un saco blanco empujándola, rodeada de sus hijos, demostraron que para el amor no hay edad, pues la familia que han formado a lo largo de su vida y en la que se han mantenido juntos a pesar de los obstáculos que han tenido.

Rubén y Azucena, 12 años juntos

Rubén y Azucena, luego de 12 años juntos pudieron casarse y agradecieron que se tengan este tipo de programas del gobierno, ya que es una ayuda para las personas que no tienen el recurso, sobre todo porque ya formaron una familia con tres hijos y hasta apenas pudieron formalizar su unión.

“El amor es algo bonito, nosotros llevábamos mucho tiempo juntos, si teníamos el anhelo de tener algo oficial ya en papel, se dio hasta hoy, tal vez ya mucha gente no lo quiere hacer porque como que se ven más comprometidos, para mi esposa y para mí, si lo quisimos por el tiempo que tenemos”, remarcó él de 37 años, quien es originario de Cuetzalan.

Hizo énfasis en que ahora, ya la decisión de casarse debe ser bien pensada y no a la ligera, pues no es un juego lo que se hace, sino un acto en el que los dos deben estar de acuerdo para compartir su vida bajo la ley, pues, junto con su esposa de 36 años, así lo deseaban.

Para Ofelia 49 años y Javier de 50 años, este tipo de matrimonios comunitarios “son fantásticos” y después de 6 años pudieron contraer nupcias, con dos hijos cada uno de parejas que tuvieron antes, pero que viven juntos y decidieron realizar este trámite porque “estaban seguros” de hacerlo.

Con alegría en la cara, Ofelia, dijo que “estar enamorados” uno del otro es lo que los llevó a este proceso, que fue más rápido y menos costoso que si hubieran ido en un día normal al Registro Civil. Para ello, ser felices y amarse no necesita de un papel firmado, pero ante la ley sí es importante.

No descartó que posteriormente igual puedan casarse por la iglesia, al tiempo de señalar que la decisión de unirse en matrimonio debe ser “bien pensada”, pues actualmente hay quienes no lo ven necesario y aun así viven felices.

No se necesita papel para ser feliz

Por su parte, Adriana de 27 años e Israel de 29 años llevaban 12 meses esperando para poder unirse como esposos bajo la ley, ya que económicamente no tenían los recursos para hacerlo, ya que no solo se trata de pagar por el trámite ante el Registro Civil, sino también con otros papeles como los estudios de laboratorio.

Aún sin hijos, ella consideró que un compromiso de este tipo es una decisión que se debe asumir con responsabilidad, al tiempo de señalar que no tienen contemplado hacerlo por la iglesia, sino solo quedarse con el civil.

“A nosotros pues lo hacemos porque nos llamó la atención tener ahorita un matrimonio ya bien, porque tarde o temprano tal vez lo íbamos a necesita ante la ley, no es que se requiera un papel para formar una familia, eso ya es una decisión que depende de cada quien”, remarcó.

Adalid, de quien se casó con Gonzalo, consideró que este tipo de eventos “son bonitos” porque son muchas personas que unen sus vidas ante la ley en un mismo lugar, sobre todo porque se hace en el día del amor y la amistad con todo el significado que tienen para los enamorados.

Refirió que ya había escuchado de este programa, pero no lo habían podido hacer y estuvieron 3 años esperando para decidirlo aprovechando que fue gratuito. “Es una fecha súper padre, todos recordamos el 14 de febrero, entonces, casándonos aún más”.

Para ello, casarse “es para siempre” y no descarta hacerlo por la iglesia y si bien actualmente las pasajeras ya no lo ven tan importante, consideró que “vivan lo que quieran” y ya cuando tengan la seguridad de hacerlo, se casen, pues la felicidad se da desde cualquiera acción que vivan juntos.