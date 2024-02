La Secretaría de Gobernación (Segob) a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, activó medidas de protección extraordinarias para garantizar la seguridad de Andrés Salas Salgado; el periodista solicitó que la FGR atraiga su caso.

El periodista informó que guardias de seguridad privada, elementos de la Guardia Nacional y policía estatal, en coordinación con el mecanismo de Segob, montaron un fuerte operativo para poder trasladarlo de su domicilio en Cuautla a un lugar donde puedan resguardarlo.

Salas Salgado señaló que en los próximos días será apoyado para salir de México, pues el ataque en el que uno de sus colaboradores resultó asesinado, estaba dirigido contra él, por lo que consideró que su vida y la de su familia se encuentra en riesgo.

En ese sentido, solicitó que la Fiscalía General de la Republica (FGR) atraiga las investigaciones sobre su caso, pues el periodista ya se encontraba dentro del mecanismo de protección por una agresión cometida por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos; misma institución que actualmente lleva las investigaciones.

Denunció que hasta estos momentos no existen avances en la investigación ni detenidos por las agresiones; por lo que considera que su vida y la de su familia se encuentra en riesgo. “Coincidimos que no me puedo quedar aquí en Cuautla”, reiteró.

Por su parte, la Segob informó que desde que tuvo conocimiento de los hechos, el mecanismo de protección federal entró en comunicación con autoridades estatales y activó los protocolos de seguridad correspondientes.