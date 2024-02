Al margen de quien obtenga el triunfo el próximo domingo 2 de junio, el resultado de la elección presidencial se respetará, pues ese es el sentido de la democracia, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia de este martes, el mandatario federal fue cuestionado sobre la posición que asumiría en caso de que el resultado de los comicios no favorezca a su partido.

López Obrador recordó que en su carrera política el respaldo del pueblo ha sido fundamental y lo ha acompañado a enfrentar procesos como el desafuero en su gestión como jefe de gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

“Es el pueblo el que nos ha sacado a flote en lo momentos difíciles, cuando me destituyeron, ¿quién me sacó a flote?, el pueblo (…) cuando la ola azul con la mentira del cambio cuando era candidato a jefe de gobierno en el 2000, ¿quién me respaldó?, el pueblo, en especial los de Iztapalapa”.