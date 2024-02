Un tiroteo se produjo durante los festejos del Super Bowl LVIII conquistado por los Jefes de Kansas City. Tras lo ocurrido, autoridades reportaron 1 persona fallecida y 22 heridas, entre los que se cuentan 8 menores de edad.

La ciudad de Kansas, Misuri, en Estados Unidos, recibió este miércoles 14 de febrero a sus campeones de la National Football League (NFL). Y es que con motivo de la celebración de la obtención del Super Bowl LVIII, disputado el pasado domingo, se organizó un desfile en el cual los Jefes de Kansas recorrerían con el trofeo Vince Lombardi las calles de la localidad.

Chiefs Kingdom showed out again for another Super Bowl parade. 🗣️



(via @kcpolice) pic.twitter.com/vCayZiC68C