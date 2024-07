El senador electo por la alianza “Va por México” integrada por el PAN-PRI-PRD, Néstor Camarillo Medina, declaró que fue un error dicha alianza, sobre todo, porque estos se “avergonzaron de ellos”. Esta declaración, si bien no es del todo preocupante, si pone al descubierto como el tricolor se convirtió en Caín.

Caín, de acuerdo a la biblia, traicionó a Abel, su hermano, al quitarle la vida. Ambos ofrecieron una ofrenda a Dios, él primero llevaba productos del campo, mientras que el segundo llevaba crías de ganado. Dios terminó por aceptar la ofrenda de Abel.

Caín, en un acto de receló y traición pues rompió con el vínculo familiar, realiza el homicidio. Aunque el castigo es severo pues se ganó la irá del ser supremo y el destierro de lo que ahora se conoce como Damasco.

Y es importante hacer esta analogía por cómo Camarillo Medina llegó a ser senador electo. Eduardo Rivera Pérez, candidato de la alianza en cuestión, obtuvo un millón 48 mil 722 votos, por alianza que también incluyó a Pacto Social de Integración (PSI). Sin embargo, el tricolor solo le aportó el 23.05 por ciento.

En ese orden de ideas, el ahora exdirigente estatal del PRI, obtuvo 858 mil 730 votos, de los cuales su partido sólo aportó el 31.47 por ciento. No obstante, el blanquiazul le aportó el 63.50 por ciento.

Bien dicen por ahí: no morderás la mano que te da de comer. La decisión del PRI de acabar con la alianza no sólo es dar la espalda a quién le dio un escaño en el Senado, sino es predecible. No es algo que sorprenda, sino que evidencia la convivencia con lo que se hizo dicha alianza.

¡Fuera máscaras!