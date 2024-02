Al hablar de la industria de los casinos online no hay duda de que México se encuentra entre los mercados emergentes más importantes de la industria. Esto se debe a sus más de 126 millones de habitantes, la digitalización que atraviesa la sociedad y la pasión por los diferentes juegos de azar que se pueden disfrutar en los distintos dispositivos móviles.

Es relevante destacar que actualmente existe una amplia variedad de casinos online en México. Algunos cuentan con autorización por parte del gobierno nacional, pero otros solo poseen licencia internacional. Ante esa situación se pueden revisar páginas como Estafas.com.mx que explica los criterios para prevenir fraudes y elegir páginas de juegos de azar confiables.

El crecimiento de la industria de los casinos online ha sido exponencial en México durante los últimos años, algo impulsado por juegos como las tragamonedas, la ruleta, el póker o blackjack. Además, en este auge se debe mencionar las apuestas deportivas porque se trata de una sección clave que explica la popularidad de todas estas plataformas.

Valor del mercado de los juegos de azar online

Este buen momento del sector es algo global. Un estudio sobre el valor del mercado de los juegos de azar online a nivel mundial indicó que se espera superar los 112.000 millones de dólares para el 2025.

Mientras en lo que respecta al mercado latinoamericano en 2023 el valor alcanzó los USD 11.800 millones y los expertos señalan que la cifra crecerá hasta los 14.750 millones para el año 2029, gracias a un crecimiento continuo en estos próximos años.

En esa realidad del mercado latinoamericano es clave México por el tamaño del país, la fuerza de su economía y la pasión que se vive por el juego. Incluso varios informes señalan que la industria tendrá un crecimiento del 33% a pesar de un marco legal claro en el país.

Precisamente el tema legal es un obstáculo porque en México sigue vigente la Ley de Juegos y Sorteos, pero no se ha actualizado a los nuevos tiempos. Todo eso impide un mayor crecimiento y evolución de la industria, a diferencia de lo que ocurre en otros países como Colombia, que legalizaron completamente el sector.

Realidad de la industria de los casinos online en México

Pero más allá del tema legal, México no deja de ser un mercado emergente para la industria de los casinos online por la modernización que atraviesa la sociedad. Un ejemplo se consigue en el informe Digital 2023 México, realizado por las firmas We are Social y Meltwarter.

Ese estudio indica que el 96,5% de la población dispone de un celular y el total de conexiones creció un 3.7% de enero 2022 a enero 2023. Además, los mexicanos dedican más de 4 horas diarias a los smartphones y una cifra superior al 23% de la población ha realizado algún tipo de pago en línea.

Esa digitalización de la sociedad y el amor por los juegos de azar impulsan la industria del iGaming que tiene todo para convertirse en referencia mundial. Por ese motivo varias empresas se encuentran invirtiendo en territorio mexicano y otros aún no dan el paso por el tema legal.

Otro aspecto que puede impulsar la industria online es la decisión que anunció SEGOB de no entregar más permisos para casinos tradicionales, por lo que cada día puede tomar más fuerza y presencia las apuestas en internet.

Vale resaltar que en estos momentos existe una gran cantidad de casinos online en México que un extenso catálogo de juegos desarrollados por las empresas más prestigiosas del sector. Destacan versiones de tragamonedas, la ruleta, blackjack o el póker con gráficos de última generación.

Además, en estas plataformas se tiene la posibilidad de vivir una experiencia parecida a los salones tradicionales con el casino en vivo con crupier real. Se trata de una transmisión vía streaming que permite interactuar con los otros jugadores y con el crupier, algo que da más emoción al juego.

Pero eso no es todo porque en las plataformas se realizan apuestas deportivas en los partidos de la Liga MX y de los campeonatos más importantes del mundo como la UEFA Champions League. Se consiguen cuotas y mercados muy atractivos que brindan la posibilidad de ganar grandes premios.

En definitiva, México sigue siendo un mercado emergente de los casinos online porque tiene mucho espacio para crecer y desarrollarse. Se espera que el sector mantenga una curva de crecimiento ante el fanatismo de la población.