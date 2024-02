Una Guardia inconclusa

México continúa en busca de la seguridad perdida por el alejamiento conceptual.

Un modelo ideal de instituciones de seguridad por adoptarse como un deber ser no existe. Traigo esta afirmación porque habrá de discutirse nuevamente si la Guardia Nacional se convierte formalmente en una corporación militar.

Veamos cómo se organizan las instituciones de seguridad en el mundo:

Tipo de Estado : se expresa en la forma de gobierno sea central que ejerce la función preventiva y de investigación; o el descentralizado bajo la forma federal y policías locales fuertes o federal y múltiples cuerpos policiales dependientes de estados y municipios y, el modelo concurrente entre ambas autoridades.

: se expresa en la forma de gobierno sea central que ejerce la función preventiva y de investigación; o el descentralizado bajo la forma federal y policías locales fuertes o federal y múltiples cuerpos policiales dependientes de estados y municipios y, el modelo concurrente entre ambas autoridades. Naturaleza de las corporaciones : el origen de los elementos policiales crea policías de orden militar, civiles y la coexistencia de ambas en un modelo mixto.

: el origen de los elementos policiales crea policías de orden militar, civiles y la coexistencia de ambas en un modelo mixto. Función: legalista aplicando estrictamente las normas; de vigilancia o control fuerte que busca prevenir conductas no admitidas y de proximidad cuyo fin es prevenir, investigar y proteger derechos y necesidades de la comunidad.

Junto a lo anterior cito algunos casos curiosos: algunos países tienen policías sin armas: Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Islandia, Nueva Zelanda, Irlanda y Noruega, con tasas de criminalidad inferiores a las nuestras; las policías de Nueva York, Los Ángeles y Miami, corporaciones particularmente locales, son superiores en capacidades a muchas de otro ámbito en su propio país y; la Federación de Rusia creó su policía en 2011, tras desaparecer a la Milítsiya.

Para aquellos que andan buscando cada seis años un modelo ideal hay malas noticias, existen diversos modelos que los países han adoptado dependiendo de sus condiciones; en todos los casos las tres categorías citadas están presentes.

Por lo que con la propuesta de una Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional tendríamos:

Modelo por las categorías: por tipo de Estado sería descentralizado federal y múltiples cuerpos policiales de los estados y municipios, mixto en cuanto a la naturaleza de las corporaciones y con posibilidades de ejercer la seguridad pública de forma legalista, de control y de proximidad. No sería un modelo militarizado pues persistirían corporaciones civiles federales, estatales y municipales.

- Publicidad -

Francia, España e Italia, tienen modelos mixtos con corporaciones civiles y militares y no son tildados de antidemocráticos o violadores de los derechos humanos, pues el fin de la seguridad pública no es estrictamente ese, sino mantener el orden público. Nosotros tenemos un esquema jurídico civilista de años, sin embargo, se ha recurrido al Ejército y a la Armada para apoyar problemas de manera coyuntural o especializada; no somos el único país que haya tomado esa decisión.

Uno de los aspectos relevantes de las instituciones de seguridad pública son sus capacidades, pues se necesitan décadas de planeación, preparación, prueba y error, lo que les permite consolidar sus capacidades policiales de prevención, control e investigación, así como en la procuración de justicia, readaptación social y además en justicia cívica. Un ejemplo es la Guardia española creada en 1844.

¿Cuándo sucedió el 9/11 se deshizo la Agencia Central de Inteligencia, el Buró Federal de Investigaciones o el Departamento de Policía de Nueva York? Las decisiones no deshicieron estas agencias, sino que se reforzaron y se ajustó el marco jurídico. En nuestro país la Policía Federal, con su antecedente como Federal Preventiva nació en 1999 y antes de madurar dejó de existir.

-Publicidad-

¿Un modelo mixto coexistiendo corporaciones militares y civiles dará resultados?, ¿sustituir a la Guardia Nacional es opción?, ¿una Guardia civil, pero con elementos militares?, ¿fortalecer lo civil de la Guardia tiene futuro?, ¿la preminencia de las corporaciones estatales y municipales es viable aún? ¿ustedes que opinan?

Deng Xiaoping expresó: «No importa que el gato sea blanco o negro; mientras pueda cazar ratones, es un buen gato”.

8 de febrero de 2024

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.