Si eres beneficiario del programa pensión para el Bienestar y no has recibido tus apoyos, no te preocupes, los pagos continúan vigentes, pero debes completar el proceso de renovación de tu tarjeta y activarla.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes aclaró que actualmente hay tres procesos que pueden interrumpir el pago para los adultos mayores, pero no significa que no estén registrados en este programa social.

¿Cuáles son esos procesos?

–Cambio al Banco de Bienestar. Los beneficiarios deben de acudir a las oficinas de la dependencia para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar para activar el plástico y recibir los pagos.

–Renovación de tarjeta. Aquellos plásticos que hayan cumplido con la vigencia establecida deberán ser renovados por parte de los beneficiarios.

–Entrega a nuevos beneficiarios. Del 1 al 19 de febrero, la dependencia entregará las tarjetas para aquellos adultos mayores que cumplieron 65 años entre el 1 de noviembre de 2023 y enero de 2024. El pago de la pensión para el Bienestar será completado en febrero y corresponderá a los bimestres marzo- abril y mayo-junio.

Montiel Reyes reiteró que quienes estén en alguno de los tres procesos, obtendrán la totalidad de los pagos que no han cobrado y exhortó a quienes no han recogido o renovado sus tarjetas del Banco para el Bienestar acudan a las oficinas que la dependencia tiene el país para completar el proceso.