Tarjeta azul; conoce la nueva regla del fútbol

La tarjeta azul podría convertirse en una realidad para el fútbol mundial. Y es que la International Football Association Board (IFAB) anunció que pondrá a prueba esta nueva regla a partir de 2024. Acá te contamos cómo sirve y de qué se trata.

De acuerdo con «The Telegraph», una nueva función estaría por llegar al balompié. Se trata de un castigo, el cual tendría relación con aquellas faltas que no son lo suficientemente graves para la tarjeta roja de una expulsión, pero sobrepasan a una infracción de tarjeta amarilla de amonestación.

Y es que información del diario británico reveló que IFAB dio el visto bueno para integrar una tercera tarjeta, la azul. Esta, tendrá un castigo intermedio entre la tarjeta amarilla y la roja, penalizando al jugador que la reciba con una expulsión temporal por 10 minutos.

De acuerdo a lo dicho, algunas de las faltas que podrían sancionarse con esta tarjeta azul son infracciones que corten una opción manifiesta de gol, siempre y cuando no ameriten la roja, o cuando un futbolista se exceda en los reclamos al árbitro.

Además, cabe decir que, al igual que la amarilla, en caso de que un jugador reciba dos tarjetas azules, este deberá irse expulsado inmediatamente con una tarjeta roja. Mismo acaso si un jugador acumula una tarjeta azul y una tarjeta amarilla durante un mismo partido.

De momento, The Football Association (FA), máximo organismo del balompié de Inglaterra, alzó la mano como voluntario para que la tarjeta azul haga sus primeras apariciones en calidad de prueba. Es así que esta nueva regla estaría haciendo su debut a partir de este verano, en la próxima edición de la FA Cup.

FIFA wishes to clarify that reports of the so-called 'blue card' at elite levels of football are incorrect and premature.

Any such trials, if implemented, should be limited to testing in a responsible manner at lower levels, a position that FIFA intends to reiterate when this…

— FIFA Media (@fifamedia) February 8, 2024