Definidos los grupos de Nations League 2024-25

Los grupos de Nations League 2024-25 quedaron definidos. Las selecciones de Italia, Bélgica y Francia fueron ubicadas en el grupo de «La Muerte» del torneo continental europeo. Además, Alemania y Países Bajos serán rivales en primera ronda.

Este jueves 8 de febrero, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) llevó a cabo desde París, Francia, el sorteo de la fase de grupos de la que será su próxima y cuarta edición de la Nations League.

Para esta nueva campaña, cabe recordar que España llegará como la campeona defensora de la Liga A. Así mismo, el torneo tendrá la participación de Israel, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Escocia, quienes consiguieron su ascenso a la primera división la temporada pasada, tomando el lugar de Austria, República Checa, Inglaterra y Gales, quienes descendieron a la Liga B.

Como se aprecia, la selección de Croacia, subcampeona del certamen y comandada por Luka Modric, deberá medirse al equipo portugués de Cristiano Ronaldo, a la Polinia de Robert Lewandowski y al recién ascendido Escocia en el grupo A1.

El grupo A2 se colocó en el trámite como “El de la muerte”, teniendo en dentro de él a la vigente campeona de la Eurocopa, Italia; a la selección de Bélgica, cuarta del ranking mundial; y la subcampeona del mundo, Francia.

En cuanto al grupo A3, recibió a dos potencias como “La Naranja Mecánica” de los Países Bajos, y la tetracampeona del mundo, Alemania; quienes disputarán la primera fase junto a Hungría y Bosnia y Herzegovina.

Por último, España quedó en el grupo A4, acompañado por los representativos de Dinamarca, Suiza y Serbia.

🏆 2024/25 Nations League draw ✅

The most exciting group is ____ #NationsLeague pic.twitter.com/q1Uvb4AkkD

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) February 8, 2024