El diputado Eduardo Alcántara Montiel anunció su renuncia a la bancada del Partido de Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Puebla para unirse al Grupo Plural que han ido conformando los diputados del PRI, encabezados por el expriista Jorge Estefan Chidiac.

En rueda de prensa, este jueves 8 de febrero, dio a conocer que abandona al partido en el Congreso, pero no renunciará a la militancia del albiazul por su “convicción y lealtad”.

“No me voy a ir de candidato a ningún otro partido político, no voy a buscar ser candidato de ningún otro partido político. En segundo lugar, mi convicción y mi lealtad es con la declaración de principios de Acción Nacional”, sostuvo.

En este sentido, adelantó que su salida de la bancada es para unirse con el Grupo Plural que ha conformado el diputado Estefan Chidiac, quien renunció al PRI, así como los cinco ediles donde aparecen José Luis Márquez, de Zacatlán, Emiliano Vázquez Bonilla, de Zapotitlán de Méndez, Manuel Orato Vélez, de El Seco, Guadalupe Vargas Vargas (Xicotepec) y Aurelio Flores Solano, de Guadalupe Victoria.

Así como los diputados, Laura Ivonne Zapata Martínez, de Huachinango, Norma Sirley Reyes Cabrera, de Zacapoaxtla; Adolfo Alatriste Cantú, de Ajalpan y Enrique Rivera Reyes, de Zacatlán; Silvia Tanus Osorio.