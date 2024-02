El ayuntamiento de Puebla rehabilitará 31 puntos de monitoreo inteligente, de los cuales, 11 contarán con lectores de placas para detectar automóviles robados y reforzar la red de vigilancia en el municipio, la cual cuenta con 897 zonas que concentran mil 900 cámaras.

Así lo señaló, en entrevista, el alcalde Adán Domínguez Sánchez, quien agregó que antes de que termine la administración se tendrá un mayor sistema en esta materia, en el que se tiene participación tanto de las autoridades como de los ciudadanos.

Explicó que, al cierre del 2023, se contabilizaron 403 puntos de monitoreo inteligente, mismos que tienen conexión directa con la Dirección de Emergencia y Respuesta Inmediata (DERI), que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por lo que son uso exclusivo de su personal.

Además, de que se cuentan con 46 puntos de lectoras de placas, los cuales sirven para tener información de autos robados, leyendo las matrículas de los vehículos en las principales vialidades, y accesos, sumado a esto, se incluirán 11 más, dando un total de 57.

En tanto, se tienen 448 puntos de proximidad social, antes conocidos como ventanas ciudadanas, los cuales se hacen a través de comités vecinales que se tienen que conformar previamente, con el fin de que los mismos que viven en estados puntos puedan tener acceso a las cámaras.

«Se hicieron modificaciones que algunos, que a lo mejor se pusieron hace 7 años, cambiaron de lugar, pero no es que no se tenga, ni tampoco es que todas las personas puedan tenerlo o dar acceso abierto, porque si no los propios delincuentes pueden formar parte de ello ye so debe evitarse”, expresó.

Dijo que los 807 puntos conectados tanto al DERI como con los comités vecinales se tiene una red de monitoreo en toda la capital con mil 900 cámaras que cuidan la ciudad, junto con la Policía Municipal, junto con el helicóptero Arcángel y la aplicación “Alerta Contigo”.

“Con esto estamos logrando tener todo un sistema de seguridad y videovigilancia en la ciudad, donde hay este tipo de cámaras con tecnología profesional y la que pueden tener los vecinos, esto trata de generar la participación ciudadana en conjunto con las autoridades”, remarcó.

Sigue socialización para peatonalización

En otro tema, Domínguez Sánchez comentó que siguen con el proceso de socialización sobre la peatonalización en la zona de la Uapep, incluso ya se le presentó el proyecto a vecinos, comerciantes y estudiantes, quienes están de acuerdo y a la mayoría “les gusta”.

Sin embargo, sostuvo que están abiertos a reunirse con los que se necesario para explicar y dar todos los detalles de ello, luego de la última manifestación que se dio en contra de esta acción, la cual –dijo—quien la lidera, no es habitante de la zona y es más un tema político.