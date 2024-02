Ser fundador o no de Morena no da derecho a lograr candidaturas, sino lo importante es la trayectoria de la persona, así como el apoyo social que tenga, mientras que el reto del partido guinda es trascender un liderazgo carismático con una agenda programática.

Lo anterior coincidieron en la primera mesa política de Ángulo 7 Radio en la que participaron Carolina Fernández Galindo, directora de El Popular; Edurne Ochoa Ledesma, presidenta de la asociación 33 Mujeres; Roberto Alonso Muñoz, coordinador en Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana Puebla y el exsindico municipal, Omar Jiménez Castro.

Fernández Galindo señaló que todos tienen las mismas oportunidades de ser candidatos en Morena, independientemente de si son fundadores o no; sin embargo, se deben fijar bien las reglas y filtros, ya que se necesita que sea gente honesta, preparada y con perfil para los cargos.

En tanto, Ochoa Ledesma manifestó que se tiene que valorar cuál es la coyuntura, necesidad y la exigencia de la ciudadanía para que no haya tanto abstencionismo, ni cometer el error de que no se perfilen «bien» a quienes encabecen los proyectos.

“Las encuestas son claras, más del 60 por ciento de la gente quiere perfiles con resultados y trayectoria, menos del 15 por ciento le da importancia a si son fundadores o no (…) no se abona a una percepción positiva de la ciudadanía si solo parece que buscan chamba y no representan al pueblo”, expresó.

Electorado decidirá si acepta a otros perfiles

Por su parte, Alonso Muñoz dijo que el mejor parámetro de si conviene o no abrir el partido lo tendrá el electorado el 2 de junio, además que, si se trata de buscar posiciones de poder, deben ser personas con trayectoria y que respeten los principios de Morena.

Mientras que Jiménez Castro comentó que la discusión entre fundadores o no es estéril, ya que no tiene sentido si dicen que por iniciar el movimiento tienen derecho a un cargo de elección popular si no saben qué van a hacer en el mismo.

Incluso, dijo, hay fundadores que, en sus cargos, no han hecho algo, mientras que hay gente de otros partidos que puede ser valiosa para el movimiento sin importa si es “de la derecha”, lo importante es tener un análisis de lo que se quiere para el país, estado y municipio.

Garantizar transformación con buenos perfiles

Respecto a cómo garantizar la transformación con un proyecto de izquierda, Fernández Galindo mencionó que “se debe bajar el pragmatismo”, ya que de nada sirve ganar las elecciones si pierden el partido, ni tampoco se trata de ganar por ganar.

Además de que se deben tener los principios de la cuarta transformación, dejando de lado los intereses personales, pues si no se les apuesta a perfiles cualificados, con experiencia probada y leales, tanto los que llegan como los que ya están dentro, difícilmente se va abonar al proyecto de nación.

Por su parte, Ochoa Ledesma refirió que ser de izquierda es ser autocríticos y que desde donde estén las personas, teniendo cargo o no, se puede apoyar al movimiento.

En tanto, Alonso Muñoz consideró que se debe trascender de un personaje carismático como es el presidente Andrés Manuel López Obrador con una agenda política programática y, a su vez, distinguir lo que ocurre a nivel nacional con lo que pasa en los estados.

Sobre el tema, Jiménez Castro detalló que el mandatario federal arrasó en el 2018 por el liderazgo que tiene y ha cumplido sus compromisos, por lo que siendo un cambio de sexenio tiene que ganar la candidata de izquierda (Claudia Sheinbaum Pardo) para continuar con el cambio.

De un liderazgo carismático a la unidad

Respecto a cómo construir la unidad en Morena, Fernández Galindo mencionó que actualmente gira en torno a López Obrador y se tiene que mantener cuando se vaya, pero sin discursos partenalistas ni clientelares, ya que de eso dependerá su futuro como movimiento.

En su turno, Ochoa Ledesma consideró que es “una utopía” y debe verse como un discurso para administrar “los enojos” de las personas, ver quien está con el proyecto y postular a los perfiles idóneos para no equivocarse ante los ciudadanos.

Mientras que Alonso Muñoz comentó que un partido como Morena, en el que hay posturas diferentes y perfiles diversos, se debe generar unidad en torno a un liderazgo programático, tener uniformidad, disciplina y respeto a las ideas propias de los militantes.

Finalmente, Jiménez Castro dijo que para lograrlo se tiene que estar de acuerdo con el proyecto del segundo piso de la cuarta transformación, entendiendo lo qué es y no solo buscar cargos, así como vaya de la mano con la construcción de propuestas para las necesidades de la gente.