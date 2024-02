El diputado Jorge Estefan Chidiac señaló que la expulsión que dio a conocer el PRI de él y otros diez militantes fue una violación a sus derechos políticos, pues ya habían renunciado, por lo que no descartan acudir al Tepfj para que el partido explique “qué fue lo que hizo”.

En entrevista, en el Congreso local, dijo que no sabía que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo había expulsado a él y a los otros cinco legisladores que renunciaron a la bancada, así como a cinco alcaldes, pues se enteró a través de los medios de comunicación.

Dijo que primero, debieron ser notificados para presentar pruebas, por lo que el partido incurrió en violación al derecho de audiencia, tanto de él como excoordinador de la bancada y sus compañeros Juan Enrique Rivera Reyes, Laura Ivonne Zapata Martínez, Norma Sirley Reyes Cabrera, Silvia Tanús Osorio y Adolfo Alatriste Cantú ya que presentaron oficialmente su renuncia el 31 de enero a las 2 de la tarde.

Explicó que no pudieron haberlo hecho porque ya habían dejado su militancia y, aun así, ellos tenían su derecho a presentar pruebas para determinar si procedería o no, por lo que “no quiere pensar” que falsificaron las firmas, toda vez que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor informó el viernes de ello.

“Me estoy enterando por ustedes que hay esta disque expulsión, pero para que haya habido eso, el estatuto del PRI establece que tenemos el derecho de audiencia. Se nos tiene que notificar, tenemos que presentar pruebas, tendríamos cinco días para argumentar y alegar, nada de eso ocurrió”, declaró.

Ante este escenario, dijo que para esclarecer lo que pasó, él y sus compañeros van a comunicarse con sus abogados, a fin de que tomen la decisión de si en los próximos días presentan algún recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).

Y es que, comentó, incluso un día antes de que dieran a conocer que dejaban el tricolor le ofrecieron una candidatura plurinominal, la cual no aceptó, por lo que analizará cuál es su futuro político, toda vez que no ha decidido si se suma a la invitación del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina o no.

“Primero saber si la hicieron o no (la expulsión) y si fue así, ¿cómo? No les dimos gusto de que nos expulsaran y si lo hicieron haciendo caso omiso de eso, pues entonces no nos notificaron. ¿Ya vieron? Por algo nos salimos del PRI”, remarcó.

Podría crecer Grupo Plural

En otro tema, Estefan Chidiac mencionó que el Grupo Plural podría llegar a ser más grande, pues buscará si hay otros legisladores que se sumen, como es el caso del diputado Eduardo Alcántara Montiel, que ya no está vinculado con la del PAN y que le hará la invitación.

Refirió que la fracción es la única fuerza política que cuenta con integrantes que podrían cambiar de bando, al tiempo de descartar que vaya a ser el coordinador de este nuevo grupo de legisladores sin partido, pues su tiempo de eso ya pasó.

Detalló que, aunque la figura de un Grupo Plural no está prevista en la ley, podrán crearla por acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), pues reúne a los coordinadores de las bancadas y las representaciones de los partidos políticos.

“Nos vamos a acercar (con Eduardo Alcántara) para ver si podemos conformar un Grupo Plural, espero haber qué va responder, pero que sea incluso más grande que el grupo parlamentario del PAN”, enfatizó.