Bombazo en F1; Ferrari ficha a Lewis Hamilton

El piloto inglés, Lewis Hamilton, dio la sorpresa anunciando que este será su último año con Mercedes AMG Petronas Motorsport. Y es que el 7 veces campeón de la Formula 1 (F1) confirmó su fichaje con la Scuderia Ferrari, equipo al cual se unirá a partir del 2025.

A pesar de que aún falta un mes para el regreso a las pistas, la actividad de la F1 se mantiene en pie, al menos con las contrataciones de las escuderías y el movimiento de pilotos entre ellas. Ejemplo de ello ocurrió este jueves 1 de febrero, cuando Ferrari anunció su fichaje “bomba”.

Team Statement

Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024