El gobierno de Puebla evaluará retomar el proceso de expropiación de La Cuchilla, aunque el combate a la venta de productos ilegales e inseguridad es competencia de todos, esto tras darse a conocer que es punto de piratería y el ayuntamiento dijo no tener injerencia.

Por una parte, en entrevista tras hacer la entrega de equipamiento a la Unidad Especializada de Medicina Veterinaria Forense, el mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina manifestó que para llevar a concretar este tema es necesario la coordinación entre municipio y gobierno.

«Quien tiene que dar el primer inicio, en todo caso habrá que ser ayuntamiento y estado, estamos viendo que condiciones hay, para ver de qué se puede encargar», expresó.

Y es que el informe “Revisión de 2023 de mercados notorios de falsificación y piratería” que emite la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), arrojó que este inmueble es uno de los lugares en donde más piratería se comercializa en el centro de México.

En ese tenor, cuestionado sobre la opinión del presidente municipal, Adán Domínguez Sánchez, quien se deslindó de la seguridad en esta zona, así como de la venta de productos piratas, el gobernador dijo que es un tema de su competencia.

«Tenemos que seguir haciendo los esfuerzos coordinados, trabajando de la mano del ayuntamiento, todos los mercados pertenecen a los municipios, y tenemos que estar con las condiciones en el Estado y en la Federación, no podemos cerrar los ojos a realidades, pero podemos decir que si hay un combate permanente y frontal», acotó.

Edil se había deslindado

Y es que por la mañana, luego de que presentó el calendario anual del programa de “Noche de Museos”, el alcalde manifestó que como representante del municipio no le corresponde hablar del proceso que se inició para dicho inmueble ubicado frente al mercado Hidalgo.

Dijo que La Cuchilla es un lugar privado, no un mercado municipal y no está a cargo del ayuntamiento de Puebla, por lo que la facultad de revisar la procedencia de la mercancía que se vende al interior, así como los derechos de autor, no les compete a la Comuna, sino al orden federal.

Agregó que la facultad es de la Federación y se mantiene en comunicación por si se requiere apoyo de ésta, así como estarán pendientes y atentos para la realización de algún operativo, mientras que la expropiación es tema del estado.

Es de mencionar que el exgobernador y ahora fallecido, Miguel Barbosa Huerta, propuso desde el 2022 la expropiación de La Cuchilla, debido a que es un lugar con productos de procedencia ilícita, para que tuviera otro destino de convivencia familiar y evitar ser un foco de inseguridad.

El año pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) encontró al interior del inmueble enterrados en uno de los patios a una pareja que había sido reportada como desaparecida en 2021 luego de que acudieron a comprar juguetes, siendo éste su último punto de ubicación, por lo que se manifestó en la misma postura de la expropiación.