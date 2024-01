Piden revisar carretera rehabilitada de Acuaco-Cuetzalan; van 150 accidentes

Pobladores de Zacapoaxtla pidieron al gobierno estatal revisar la carretera que va de Acuaco a Cuetzalan, pues tras la rehabilitación que tuvo el año pasado se han registrado alrededor de 150 accidentes, ya que la vía está resbalosa y en una de las curvas “los jala”.

En entrevista con este medio, habitantes de dicho municipio que prefirieron no dar sus nombres, señalaron que, si bien se le dio mantenimiento a este tramo, que tiene una longitud de 35 kilómetros, para mejorar la movilidad, parece que “no la hicieron bien” o con los materiales adecuados.

Dijeron que es muy transitada en la región, pues cruza por Nauzontla, Zacapoaxtla, Cuetzalan, Xochitlan de Vicente Suárez y Zaragoza, por donde pasa el transporte público, vehículos particulares, ya sea para ir a la escuela o al trabajo y, por semana, son entre cinco y diez accidentes a la semana.

Manifestaron que la carretera quedó “muy lisa” y cuando llueve se pone más resbalosa, lo que ocasiona que los frenos no agarren y en donde el Instituto Tecnológico “hasta los jala” y ya le pusieron “la curva de la muerte” porque constantemente ocurren este tipo de incidentes lo que les da a entender que se hizo mal o con materiales que no eran los adecuados, a pesar de que tuvo una inversión de cerca de 100 millones de pesos.

“Lo que queremos es la reparación del tramo carretero que va desde Acuaco, ya que ha sido una obra de mala calidad y eso ha ocasionado muchísimos accidentes, dejando pérdidas humanas y materiales. Exigimos que solucionen y no siga pasando esto a quienes transitamos todos los días.

Debido a esto, un grupo de probadores alrededor de las 11 de la mañana se apersonaron en el crucero de Acuaco-Zaragoza y realizaron una protesta para exigir que se haga la revisión.

Los inconformes tenían pancartas con consignas como “No más accidentes, es por nuestras familias”, “Señor gobernador, la 4T no roba, no miente, no traiciona”, “no más obras de mala calidad”, “exigimos auditoría federal de la carretera”.

- Publicidad -

Autopista Puebla-Perote, mismo problema

Reiteraron la petición de que las autoridades estatales “los volteen a ver”, pues los ayuntamientos han hecho caso omiso. Incluso señalaron que el municipio de Zacapoaxtla solo puso señalética para informar, pero esto de nada ha servido, ya que los accidentes se siguen registrando.

En tanto, turistas y viajantes de Veracruz a Puebla denunciaron que en la autopista Perote-Puebla, 10 kilómetros antes de llegar a la caseta de Amozoc, pasa algo similar, pues con lluvia se generan decenas de accidentes en un solo día.

En entrevista, explicaron que hay una pendiente prolongada y falta un par de vibradores antes de la misma para informar de su peligrosidad, así como usar un tipo de gravilla que evite los derrapes.

-Publicidad-

Agregaron que dicha autopista está concesionada a OHL y ante cualquier accidente, su seguro no cubre gastos de los percances.

«Si tu auto no está asegurado, la concesionaria dice que tú ibas a exceso de velocidad, pero si ya saben que suceden estos accidentes, deberían de prevenirlos al informar que el pavimento con lluvia se vuelve muy resbaladizo (…) creo que no lo hacen porque las grúas y otros proveedores, en complicidad probablemente con trabajadores de las casetas, hacen su agosto.

Por ello, también, solicitaron el apoyo del gobierno del estado para revisar y solucionar ese tema.