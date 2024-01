“Serénense” fue la recomendación que presidente Andrés Manuel López Obrador hizo a sus opositores, a quienes les recordó que en cuatro meses conocerán el resultado de la elección presidencial, así como que en ocho meses concluirá lo que llaman la “dictadura”.

Durante su conferencia, el presidente mencionó que los partidos de oposición están “muy irritados” por la transformación, por lo que les recomendó de recurrir al “autocontrol”, incluso, dijo que les vendría bien tomar un “té de tila”.

“De que yo soy un dictador, bueno ya se va a acabar la dictadura, porque en ocho meses me voy, que se está destruyendo el país, ya, en cuatro meses vamos a saber, hay la posibilidad de que ya no se siga destruyendo el país, en cuatro meses, para eso es la democracia, el pueblo es el que manda, es el que decide”,

“Se acabaría el comunismo, el populismo, ya, malo sería que estuviese pensando en perpetuarme en el poder, pues ya me voy (…) serénese, tranquilícense, pero tranquilos, no va pasar nada, ya son cuatro, me quedan ocho meses (de gobierno), pero estamos a cuatro de la elección, ya falta muy poco. Y están muy alterados, pues autocontrólense, y para eso es buenísimo en té de tila, pasiflora, tranquilos, serenos no va a pasar nada”.

Sin hacer mención directa de Xóchit Gálvez, López Obrador afirmó que al conocer las menciones de los aspirantes presidenciales, la representante de la alianza formada por el PAN, PRI y PRD tiene un manejo positivo en los medios de comunicación.

“Estaba viendo las menciones de los medios en las precampañas, está bastante equilibrado, hasta son más las menciones buenas para la candidata que está participando, ¿eso sí lo puedo decir no?, porque es público, que no simpatiza con nosotros, tiene en Televisa, en Tv Azteca, en Imagen, puras opiniones positivas, está re bien, ahí la lleva”, aseguró.

Destacó que a pesar de las diferencias políticas e ideológicas, debe mantenerse “la cabeza fría” y entender que no deben considerarse como “enemigos a destruir” sino como “adversarios a vencer”, pero bajo argumentos y sin recurrir a mentira.