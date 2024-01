Al asegurar que no debe permitirse la impunidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “no puede” indultar a Mario Aburto Martínez, asesino confeso del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, como lo pidió su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas.

En la conferencia de prensa, el mandatario federal dio respuesta a la petición hecha por Colosio Riojas -actual alcalde de Monterrey y aspirante al Senado por MC- en la que destacó que de su parte no dará “carpetazo” a lo referente a este hecho ocurrido en marzo de 1994.

“No puedo hacerlo (indultarlo) sé que él ya no quiere, ni sus familiares saber nada de esto que fue horrible, pero se trata de un asunto de Estado y que yo quiero, que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar, pero yo no voy a dar carpetazo a un asunto así”.

Aseguró que si bien ningún crimen debe quedar impune, el acto cometido en contra de Colosio es un asunto de Estado, pues debe tratarse como un tema de “estabilidad política”.

Además, López Obrador aseguró no tiene intención de utilizar el hecho contra Colosio con “propósitos políticos”, esto luego que Colosio Riojas señaló que el asesinato de su padre es utilizado cada tres o seis años por diferentes actores.