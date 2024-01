San Francisco contra Kansas, así será el Super Bowl LVIII

La National Football League (NFL) conoció a los dos contendientes que disputarán el partido más importante del año, el cual definirá al campeón del torneo, el Super Bowl LVIII. Por un lado, aparecen los 49’s de San Francisco, por el otro, los Jefes Kansas City.

Este fin de semana se llevó a cabo la disputa de las finales de conferencia, última fase previa al “Super Tazón”. En ella, tanto el bando americano, como el bando nacional conocieron a sus máximos vencedores, quienes ahora se enfrentarán por convertirse en el campeón absoluto de la temporada 2023 de la NFL.

San Francisco Campeón de la Conferencia Nacional

En la final de la Conferencia Nacional se vivió una noche de remontada. Y es que pese a que los “Niners” se fueron al medio tiempo con una desventaja de 17 puntos en el marcador, remaron contra corriente, consiguiendo darle la vuelta al partido, llevándose la victoria por 34-31 sobre los Leones de Detroit.

De esta manera, los de San Francisco alzaron su octavo título de conferencia. Y ahora, tras dos intentos fallidos en los Super Bowl del 2012 y 2019, buscarán en su tercera oportunidad darle fin a la sequía de 30 años sin coronarse como los máximos campeones de la NFL, siendo en 1994 la última vez que se consagraron con el trofeo Vince Lombardi.

¡Los @49ersESP rompieron con la mala racha en finales de conferencia y son campeones de la NFC por primera vez desde el 2020! 😎🔝#NFLMX | #FTTB pic.twitter.com/U75VJJ48Cc — NFL México (@nflmx) January 29, 2024

Kansas defenderá la corona

En cuanto a la Conferencia Americana, el vigente campeón del fútbol americano, Kansas City, dio un paso más en la defensa de su corona. Y es que nuevamente se llevó el título de su conferencia, siendo este el cuarto en los últimos cinco años. Para ello, se impuso en calidad de visitante sobre los Cuervos de Baltimore, con un marcador de 17-7.

Y ahora, de la mano de su entrenador, Andy Reid, no solo buscarán su cuarta victoria en un Super Bowl, sino que además intentarán convertirse en el primer bicampeón en 19 años.

Campeones de la AFC por cuarta vez en los últimos 5 años, los @ChiefsMexico 🏆🏈👏🏼#NFLMX | #ChiefsKingdom pic.twitter.com/zqmFXiGBKC — NFL México (@nflmx) January 29, 2024

¿Dónde y cuándo será el Super Bowl?

El juego que determinará al campeón de la temporada 2023 de la NFL se disputará el domingo 11 de febrero, a las 17:30 horas, tiempo del centro de México. El recinto sede será el Allegiant Stadium, casa del equipo de Los Raiders de Las Vegas.

¿Quién estará en el “Show del Medio Tiempo” del Super Bowl?

Con relación a la parte de la animación y el entretenimiento, la NFL designó a Reba McEntire para la entonación del himno de los Estados Unidos. Por su parte, quien se encargue de darle música al medio tiempo del evento será el cantante del género “R&B”, Usher Raymond IV, mejor conocido como simplemente Usher.

Canciones como Without You, OMG, You Make Me Wanna…, DJ Got Us Fallin’ In Love, Yeah!, My Boo, Love in This Club, Burn, entre otras más, forman parte del repertorio de Usher.