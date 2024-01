Puebla sí tendrá la madre de todas sus batallas

¡No se diga más señores!

Puebla tendrá la madre de todas sus batallas y que estarán principalmente en el ojo nacional de los partidos políticos.

No sé qué piensen ustedes, pero llama la atención la frecuencia con la que la virtual candidata del PAN a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez Ruiz viene a Puebla últimamente.

Sinceramente ya perdí la cuenta, pero la última vez fue este fin de semana en Cholula.

Sin embargo, estas visitas nacionales demuestran una cosa: Puebla será clave para los resultados del 2 de junio.

Si no me cree, también pregúntele a la abanderada de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum Pardo, quien visitó varias veces Puebla el año pasado.

Lo que sí me queda claro es algo: Puebla representa el quinto padrón más importante del país, que por eso el PAN y Morena, seguirán visitando el territorio poblano para los siguientes días.

Viene la disputa por las diputaciones locales

Si la designación por las candidaturas a las alcaldías del estado de Puebla se pone color de hormiga, imagínense que pasará con el tema de las diputaciones locales.

¿Por qué les digo esto?

De entrada, me cuentan, me dicen, me chismorrean, que según hay algunas posiciones que ya se pactaron, otras que están en vilo.

Donde la puja se podría poner, para variar, un poco sabrosa es para la zona de las Cholulas.

Ahí cuentan, que la regidora de San Andrés Cholula, Anamía Martínez González y esposa de Armando López Portillo, actual colaborador en temas de comunicación para la campaña de Eduardo Rivera Pérez, es quien pelea la candidatura a la diputación local.

Cuentan en los pasillos del ayuntamiento, que tiene un exceso de confianza “porque dejará” en breve el ayuntamiento de San Andrés Cholula para irse a la campaña.

¿Será?

Pero de ser así, no tendrá el camino fácil, pues primero tendrá que pelear la nominación con la actual diputada local del PAN, Lizette Minto García.

Aunque llegó hace pocos meses al Congreso del Estado, pues es la suplente de Aurora Sierra Rodríguez quien falleció el año pasado, ya está pensando en la reelección.

Así la pelea de poder en el PAN, mientras unos ya presumen una candidatura, otros piensan que por derecho deberán competir en estas elecciones del 2 de junio.

