Elecciones 2024: qué nos espera y qué debemos hacer

Este es un año de campañas políticas en México. Aunque desde hace tiempo Morena promociona ilegalmente a sus elegidos, en este año todos los partidos políticos tenderán sus redes y buscarán ganar los cargos políticos.

El 2 de junio de 2024, vamos a elegir a más de 19 mil personas para ocupar puestos públicos en todo el país. A nivel federal, habrá elecciones para presidente de México, 500 diputados federales y 128 senadores. A nivel local, nueve estados elegirán a su nuevo gobernador: Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Además, todos los estados elegirán a sus nuevos diputados locales y 30 estados votarán para elegir a los nuevos presidentes municipales o, en la Ciudad de México, alcaldes (solo no lo hacen Veracruz ni Durango). Será, dicen los datos, la elección más grande en la historia de México.

Y las dudas son: ¿esta elección será diferente a las anteriores? ¿Ahora tendremos candidatos mejores, más trabajadores, honestos, humildes y dispuestos a pelear por los derechos de los obreros, campesinos, estudiantes, las amas de casa, etcétera? ¿El pueblo pobre y humilde se lanzará a las candidaturas a las presidencias municipales de los pueblos pequeños y de las grandes ciudades? ¿El pueblo pobre será candidato a diputado local o federal? ¿Tendremos ahora senadores de la República que sean hijos de los campesinos y los obreros del país? ¿Habrá algún candidato a la presidencia de la República hijo del pueblo trabajador, que realmente represente los intereses de los descamisados y hambrientos?

La respuesta es una: no. Nada de eso. Y ahora, como hace seis años, los candidatos de Morena intentan volver a engañarnos con sus promesas de “primero los pobres”. Vemos a Claudia Sheinbaum, la elegida por AMLO, en su campaña por todo el país haciendo las mismas promesas que su padre político. Y no es necesario ya hablar de sus violaciones a la ley (hace más de un año que hace campaña en todo el país, ¿con su dinero o con el dinero del gobierno?), ni de su nula experiencia como funcionaria, ni de su baja calidad humana, ni de su poca capacidad de organizar un equipo de gobierno, ni de los múltiples errores cometidos como jefa de Gobierno de la CDMX, en donde se le cayó un metro que mató a decenas de personas, no vacunó a la población contra el Covid y decenas de personas murieron por contagio, ni de cómo el crimen azota a la ciudad capital.

Cuando Andrés Manuel López Obrador fue candidato a la presidencia de la República afirmó que su gobierno ayudaría “primero a los pobres” y así engañó a millones de mexicanos. Esos millones votaron por él y cuando ganó las elecciones mucha gente pensó, quizá genuinamente, que habíamos acabado con la “dictadura perfecta” e iniciábamos con el gobierno que cambiaría todo lo putrefacto y acabaría con las políticas que solo beneficiaban a los ricos.

¿Pero qué ha pasado en el gobierno de Morena? ¿Los pobres dejaron de ser pobres? ¿Se acabaron los ricos? ¿Los pobres ahora se alimentan bien? ¿Se acabó el hambre? ¿Ahora los pobres viven mejor? ¡Claro que no! Los pobres son mucho más pobres y los ricos son mucho más ricos. Cada día hay más gente en los pueblos y las colonias que no tiene para comer carne, huevo, leche, tortilla o fruta; cada día hay más gente con hambre crónica.

“En su Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2022, el Coneval muestra indicadores graves sobre la pobreza en el país: entre 2018 y 2020 las personas en situación de pobreza aumentaron en 3.8 millones de personas ya que pasó de 51.9 millones a 55.7 millones, que en términos porcentuales transitó de 41.9 por ciento a 43.9 de la población”, dice una nota de la revista digital etcetera.com.mx.

Pero Julio Boltvinik, economista especialista en medición de pobreza, sostiene que en México actualmente hay 98 millones de pobres. “De continuar con una política social como la que ha impulsado el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ‘México requiere 125 años en eliminar la pobreza en el país, ese es el ritmo de combate a la pobreza que ofrece la 4T, eso es primero los pobres y es un resultado no buscado, es un resultado donde la economía se les ha movido bien, casi por casualidad, pero no, no es cierto que los programas sociales sean lo más defendible en el presente sexenio’”, dijo el investigador en una entrevista a canal6tv.com, publicada el 2 de septiembre de 2023.

Ah, pero no es lo mismo con los ricos. Andrés Manuel López Obrador dijo “que no hay un rico de México que haya perdido dinero. Les ha ido bien”. El presidente de los pobres es el que enriqueció a los empresarios. Así de absurdo es el gobierno de Morena.

Un columnista de El Universal publicó un texto titulado “La extraña simpatía de AMLO por los ricos” en la que dice lo siguiente: en 2020 las 36 principales fortunas del país sumaron 171 mil 490 millones de dólares, un 20% promedio más que en el 2019. Si actualizamos esos datos, tenemos también que al cierre del 2021 la riqueza de los magnates mexicanos también aumentó. Según datos de Forbes, Carlos Slim tiene una fortuna estimada en 81 mil 200 millones de dólares, un incremento de 45.3%, su mayor valor desde 2013. El segundo millonario de la lista fue Germán Larrea, con 38 mil 800 millones de dólares, un aumento de 22.5%. El tercer millonario mexicano en la lista es Ricardo Salinas Pliego con 12 mil 400 millones de dólares, prácticamente igual que en 2021; sin embargo, en los últimos 10 años su riqueza subió 26%. Ocho de los 10 principales multimillonarios del país crecieron 28% sus fortunas el último año. Así que el presidente tiene razón: los ricos son más ricos en su sexenio, y los pobres más pobres, a pesar de las remesas y los programas sociales. Esa extraña simpatía de AMLO por los multimillonarios”.

El 7 de enero de 2024, El Economista publicó una nota titulada así: “Los hombres más ricos de México: ¿Cuánto creció su fortuna en 2023?”, que dice lo siguiente: “Las cinco personas más ricas de México aumentaron su riqueza en 48,000 millones de dólares durante 2023, en un año en el que las acciones de sus compañías subieron en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Se trata de Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Juan Beckman y Alejandro Bailleres, cuya riqueza en conjunto suma 169,650 millones de dólares, lo que equivale al 13% del Producto Interno Bruto de México. El que más aumentó su patrimonio en términos absolutos fue el hombre más rico de México, Carlos Slim, cuya riqueza aumentó en 31,000 millones de dólares o 41.89%, para cerrar 2023 en 105,000 millones de dólares”. ¿Y esas fortunas se deben a su trabajo diario, de 10 o 12 horas al día, como lo hacen la inmensa mayoría de los mexicanos? ¿Puro trabajo honesto? ¿Es una fortuna que ganada gracias al sudor de la frente? ¡No! ¡Claro que no!

“La buena relación con AMLO le rinde frutos: Slim amasa contratos millonarios con la 4T”, titula proceso.com.mx una nota del 4 de diciembre de 2023. Dice así: “Superados los resquemores del arranque del sexenio, Carlos Slim se ha convertido en una suerte de consejero especial de López Obrador, con quien se reúne con frecuencia. En forma paralela, sus empresas han obtenido contratos del gobierno por más de 52 mil millones de pesos. (…) El tabasqueño, quien llegó al poder con la promesa de extirpar los intereses económicos del poder político y de terminar con el “predominio de una minoría”, se ha referido a Slim como “amigo y buen empresario” o como el “empresario más austero y más institucional de México, que es también nuestro orgullo”, a pesar de que su fortuna personal supera la que suman los 65 millones de mexicanos más pobres, según la organización Oxfam”.

“Hay que reconocer que empresarios como Carlos Slim son los que México necesita y los hay, que se la han jugado con la transformación del país”, dijo López Obrador el 2 de octubre. Son muy amigos. Fue, pues, el gobierno de “primero los ricos”.

Y eso mismo hará Sheinbaum. Desde ahora se los decimos: votando por ella no dejaremos de ser pobres, al contrario, seremos más pobres los mexicanos. Y ya llegarán en el futuro inmediato los datos que lo confirmen. ¿Cuál es la lección? No votar por Morena, para nivelar las fuerzas políticas en el país. No votar por Morena ayudará a ponerle un freno a sus pésimas políticas cavernarias, dictatoriales, persecutorias, mentirosas y que nos llevan a ser más pobres (a pesar de las limosnas del Bienestar), a vivir con el miedo del crimen y a no tener empleo, ni salud, ni escuelas de calidad. Este año solo hay un tarea para los mexicanos: no votar por Morena. Razonémoslo y actuemos en consecuencia.

Para el año próximo, ¿qué debemos hacer los humiles, los pobres de este país? Formar un partido político que, educando a millones de mexicanos, tome el poder político que instaure un gobierno popular para cambiar la política económica y lograr un objetivo único: erradicar la pobreza con empleos, mejores salarios, un sistema fiscal progresivo y construcción de obras necesarias en las zonas marginadas. Por lo tanto, todos los antorchistas debemos llamar a los mexicanos a organizarse para formar el partido de los pobres: esa es la tarea de los verdaderos hombres de izquierda, para poder tomar el poder político de un país tan hermoso, con gente muy trabajadora, pero muy explotada.

