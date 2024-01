El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina llamó al ayuntamiento de Puebla a evitar la proliferación de vendedores ambulantes en las inmediaciones de la nueva sede del Congreso local, la cual está en construcción, pues es una zona que no debe tener comercio informal.

En rueda de prensa, indicó que la semana pasa hizo un recorrido sobre los avances que se tienen en esta obra y “es muy importante», pues se tiene más del 40 por ciento del proyecto, al tiempo de pedir comprensión por las afectaciones de movilidad que se generan por la ejecución de la obra.

No obstante, señaló que el municipio es el que tiene que regular el uso de la vía pública en las calles que están aledañas para evitar que se vuelva una problemática si no se hace algo pronto, ya que, de acuerdo con reportes de vecinos, los vendedores ya instalado hasta carpas.

El mandatario poblano agregó que es un tema de carácter municipal y no federal, como argumentan los ambulantes de que tenía que ser el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pues no está dentro de sus facultades.

Indicó que tendrá una reunión con el ayuntamiento y siempre ha sido visto una buena disposición del alcalde Adán Domínguez Sánchez y confía en que habrá respuesta a esta problemática que han manifestado los vecinos.

“Estoy seguro que esto no será la excepción para poder hacer que esto evite mayores complicaciones a futuro, porque si no se van volviendo costumbres este tipo de acciones y espero que eso no se dé”, expresó.

Podría venir a AMLO a inauguración

Céspedes Peregrina no descartó invitar al presidente Andrés Manuel López Obrador para la inauguración del inmueble, aunque hizo énfasis en que primero se tiene que terminar el proyecto y tener una fecha exacta para ello.

Es de mencionar que la nueva sede del Congreso se edifica en donde inicia la zona delos Fuertes de Loreto y Guadalupe y la Calzada Zaragoza, obra que tendrá más de 700 millones de pesos y se prevé que esté lista en agosto para que sea inaugurada aún con la nueva legislatura.