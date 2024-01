En el marco del proceso electoral, personas adultas mayores pidieron que las campañas a la gubernatura de Puebla sean de soluciones y no de descalificaciones, además de que cumplan lo que prometen y que, quien gane, no se olvide de regresar como cuando piden el voto.

Lo anterior, de acuerdo con un sondeo realizado por este medio en personas de más de 60 años, quienes señalaron que no tienen mucho conocimiento de quienes son los abanderados, pero sí de los partidos, tanto a nivel local como nacional, principalmente de Morena y el PAN.

#Ángulo7Informa ll En el marco del proceso electoral en #Puebla, poblanos adultos mayores piden que los candidatos a la gobernatura se enfoquen en propuestas para resolver las problemáticas que hay, así como se mantengan los apoyos y no haya descalificaciones. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/FoAcnjfo01 — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) January 29, 2024

En Puebla, los candidatos que se tienen para la gubernatura son Alejandro Armenta Mier, con la coalición de Morena, PT, PVEM, NA y FXM; Eduardo Rivera Pérez, con la alianza de PAN, PRI, PRD y PSI, mientras que Fernando Morales Martínez va solo con Movimiento Ciudadano.

En ese tenor, Roberto Tepoxtecal, indicó que le gustaría ver campañas de propuestas y con soluciones a los diferentes problemas que se tienen como la seguridad y la violencia, además de que se mantengan los apoyos que se dan, como son la de los programas sociales, independientemente de quien esté en el gobierno.

Dijo que ha visto las lonas de quienes buscan la gubernatura e identifica más a Morena, aunque todavía no ha escuchado que presenten sus propuestas, pero pidió que cumplan con lo que prometen cuando llegan a pedir el voto.

Por su parte, Matilde indicó que “le gustaría ver” que se acabe la injusticia que persiste, así como se siga combatiendo la violencia y se les dé continuidad a los apoyos a las personas, pero igual que no se den descalificaciones hacia uno u otro candidato, pues “tienen que jugar limpio”.

“La política es política, que no le vean la cara a la gente, hay quienes prometen una u otra cosa, dicen problema de esto y aquello, pero no dan solución, queremos ver qué es lo que dicen, pero qué es lo que van hacer, así como está ahorita con los apoyos”, remarcó.

Las palabras se las lleva el viento: Lucina

Lucina comentó que tienen que ser responsables y cumplir con el papel de lo que ofrecieron, pues siempre se da el hecho de que acuden a ver qué es lo que necesitan o prometer apoyos y ya no regresan, al tiempo de sostener que “no tiene mucho conocimiento” de quienes son, pero tienen que trabajar.

Sostuvo que “las palabras se las lleva el viento”, al tiempo de manifestar que por ahora no está a favor de algún partido, aunque resaltó en que siempre que hay elecciones no faltan “los convenencieros” que solo ven por sus intereses, “que trabajen, que hagan lo que digan, no solo nos engañen”.

En tanto, Margarita Tobón indicó que no conoce aún qué es lo que ofrecen los abanderados en el estado, pero hizo énfasis en que una vez que lleguen deben garantizar que trabajen por las personas, pero esperará a que lleguen las campañas, aunque “le tiene fe al partido Morena”.

“Yo espero que sean responsables, que no haya guerra sucia, que realmente se preocupen por nosotros, porque ya estamos grandes y no nos dan trabajo, a lo menor estoy mal, pero yo confió en el gobierno que está, que, si se vea que nos apoyen, que nos sigan dando nuestra pensión”, enfatizó.

Finalmente, Estefanía mencionó que es del norte de la ciudad de Puebla y que durante las campañas los candidatos se tienen que enfocar a conocer las necesidades que tienen y proponer soluciones, que la opinión que den como ciudadanos sea tomada en cuenta.

“Que vayan a mi colonia y la recorren, luego nomas van y ya no hacen nada, van prometen y luego qué, ya no vuelven. Ahorita por ejemplo Morena nos anunció lo del apoyo y nos lo están dando, entonces eso es lo que queremos, que sí hagan lo que dicen”, puntualizó.