El presidente de Estados Unidos, Joe Biden pidió a los miembros del partido republicano aprobar una ley que lo facultaría a cerrar la frontera con México en caso de que ésta colapse; la petición ocurre en medio del debate generado por la crisis migratoria y la contienda por la presidencia del país.

En su cuenta de X, Biden publicó un mensaje en el que da a conocer que existen negociaciones con congresistas republicanos y funcionarios de su gobierno, para aprobar la ley que garanticen la seguridad en la frontera.

“Me daría, como presidente, una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando esté colapsada, y si tuviera esa autoridad, la usaría el mismo día que promulgue el proyecto de ley».

“Además, el Congreso necesita proveer el financiamiento que solicité en octubre para asegurar la frontera. Esto incluye la incorporación adicional de mil 300 agentes de la patrulla fronteriza, 375 jueces de inmigración, mil 600 oficiales de asilo y 100 máquinas de inspección de última generación para ayudar a detectar y detener el fentanilo en nuestra frontera suroeste”, refiere el posicionamiento.

