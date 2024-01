“Es parte de la libertad”, refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el anuncio de que Xóchitl Gálvez realizará conferencias diarias para contrastar los datos ofrecidos por el gobierno federal; sin embargo, la aspirante presidencial de la oposición no confirmó si iniciará con este ejercicio.

Aunque el mandatario no fue cuestionado sobre la decisión de la panista de replicar el modelo de conferencia, López Obrador consideró que esta práctica sirve para mantener informada a la gente y permite el debate.

“Ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto, a las 10 de la mañana, no le hace. Es que los fifís no crean que se levantan temprano, pero está bien, está mucho muy bien, que eso es parte de la libertad”, expresó durante la conferencia de este viernes.

«Que haya debate de distintos puntos de vista y se garantice el derecho a disentir y que haya crítica y réplica. Eso es la vida pública de México. Lo celebro».

Recordó que ésta no sería la primera ocasión en que la oposición recurre a igualar sus conferencias de prensa, pues en su gestión como jefe de gobierno, Acción Nacional comenzó con ruedas de prensa a la misma hora, pero solo duraron tres meses.

Dijo que espera que las conferencias de prensa anunciadas por la aspirante presidencial duren más tiempo que el ejercicio hecho por el PAN hace más de 20 años.

Estoy preparando mis ideas: Gálvez

Aunque ayer varios medios de comunicación informaron que la aspirante presidencial de la alianza Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI, PRD) iniciará a ofrecer sus conferencias de prensa, Gálvez evadió confirmar si replicará el ejercicio que, por cinco años, ha mantenido López Obrador.

“Todavía estoy preparando mis ideas, tranquilos, no coman ansias, estamos haciendo cosas creativas e interesantes, espérense, todavía ni la tengo yo completa, mejor déjenme anunciarla como se debe, cuando ya tenga qué se va a hacer, se está apenas dibujando algunas ideas.

De acuerdo con la información, Gálvez comenzaría a partir del lunes 30 con su conferencia denominada “Mañanera de la verdad” y serviría para confrontar las cifras ofrecidas por el presidente López Obrador.