La Secretaría de Salud no dejará de operar con la implementación del modelo IMSS-Bienestar en Puebla, ya que este será un OPD y la dependencia será el órgano rector de las instituciones, por lo que pidió confiar en este esquema; para abordar en necesario presentar amparo.

Así lo señaló durante su comparecencia este jueves ante el pleno del Congreso local, la titular de la secretaría, Araceli Soria Córdoba, como parte de la glosa del primer informe del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien afirmó que la transición es parte del fortalecimiento del sistema de salud e inició esa etapa con la basificación de trabajadores.

Esto, igual tras los cuestionamientos del diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Natale Uranga, sobre si realmente funcionara, a lo que sostuvo que el compromiso del gobierno del estado es mejorar la atención a las personas que lo necesiten.

Sostuvo que la trasferencia de las unidades de primero, segundo y tercer nivel es para fortalecer todos los servicios como son de especialidad, consulta general a través del personal, insumos y medicamentos y el equipamiento.

“Realmente creamos en este sistema, tengamos confianza, estamos en el proceso de implementación y eso es a largo plazo porque la consolidación no se hace de un día para otro, todo tiene su tiempo y vamos por pasos, lo primero fue la basificación y lo estamos haciendo”, expresó.

Asimismo, en entrevista, la funcionaria sostuvo que la dependencia continuará laborando como lo ha hecho, ya que seguirá con sus funciones de rectoría y de salud pública, mientras que el IMSS-Bienestar quedará como un Organismo Público Descentralizado (OPD) que se une al sector, pero con atención a la persona.

Dos amparos por aborto

Por otra parte, al ser cuestionada sobre el tema del aborto, la secretaría detalló que no tenía todas las cifras, pero recordó que son siete unidades médicas en las que las mujeres se lo pueden realizar, pero para ello tienen que presentar un amparo acompañado de las organizaciones.

Esto, a pesar de que el pasado 4 de diciembre, el secretario de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, dio a conocer el procedimiento para el acceso a la interrupción del embarazo, el cual se realiza en el Hospital de la Mujer en Tehuacán, las clínicas de los hospitales de Tehuacán, Teziutlán y Huauchinango del Issste, el nosocomio número 20 de La Margarita y 35 de Cuautlancingo y el de Especialidades del Issstep.

Soria Córdoba sostuvo que desde esa fecha se han presentado “prácticamente pocos amparos” y se han realizado dos abortos en el Hospital de la Mujer, toda vez que no contaba con todos los datos en los que se han realizado.

Sin embargo, afirmó que el personal médico no ha recurrido a la objeción de conciencia para no practicarlo, además de que todos están capacitados, sobre todo los ginecólogos, para hacer el procedimiento, ya que no cualquiera lo puede hacer.

Destaca rehabilitación de hospitales

Por otra parte, durante su comparecencia destacó la remodelación del Hospital de la Mujer en Puebla, así como la sustitución de la angiografía de la Unidad de Hemodinamia, la intervención del Hospital Psiquiátrico “Dr. Rafael Serrano”, la construcción de las unidades de Oftalmología en el Hospital General de Cholula, la de Oncología y Cardiología en el Hospital para el Niño Poblano.

Aunado a ello, el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) recibió 23 ambulancias nuevas, equipadas con tecnología de primer nivel para reducir los tiempos de respuesta en caso de emergencias y que representó una inversión de 41 millones 996 mil 988 pesos.

Agregó que se dio la disminución del 24 por ciento en muertes maternas en comparación de 2022, y del 15.5 por ciento en embarazo adolescente en el mismo periodo.