El Frente Nacional Contra la Violencia Vicaría (FNVV) presentó una iniciativa en el Congreso local para pedir a los diputados que esta práctica sea tipificada en el Código Penal como delito individual, pues solo es agravante y eso dificulta las denuncias de las víctimas.

Luz Arredondo Díaz, presidente del FNVV en Puebla, manifestó que dicha reforma fue entregada al diputado de Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez, quien esté jueves la dio a conocer en la sesión ordinaria del Poder Legislativo.

La activista señaló que lo que buscan es que sea catalogado como un delito individual, con una pena de 2 a 8 años, ya que actualmente solo se tiene considerada esta práctica como una agravante de la violencia familiar, que en muchos de los casos no llega a prisión.

Explicó que esto impide que se castigue de oficio a los varones que separan a sus hijos de sus madres, sin justificación alguna, pero sí con el aval, incluso hasta de jueces que dan fallos a su favor.

Aseveró que en algunas ocasiones, cuando una fémina acude a presentar una denuncia ante el Ministerio Público, las personas que atienden le dicen que no pueden recibir la querella porque no existe dicho delito, por lo que no se abre una carpeta de investigación como tal.

«Esta lucha coloca a Puebla otra vez como punto de lanza para visibilizar al estado en esta lucha en todo el país y se tendrá una pena individualizada para todos los agresores, en donde se castigue desde el rompimiento filial hasta la separación y manipulación de los menores», expresó.

Confía en que sea aprobado

Arredondo Díaz confió en que la iniciativa sea aprobada por los diputados, pues incluso adelantó que en los siguientes días se tendrá un foro con los coordinadores parlamentarios para abordar este tema, a fin de que sea aprobado en el actual periodo para ser pionero en esta materia.

Finalmente, comentó que esta iniciativa estaría reconociendo la violencia institucional cuando las autoridades se nieguen a visibilizar los casos de violencia vicaria, pero además tomará en cuenta la que se comete hacia las infancias, por ser un tipo de maltrato infantil.