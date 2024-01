Liliana Ortiz Pérez, expresidenta del DIF Municipal, señaló que la candidatura a diputada federal plurinominal se debe a que tiene 29 años de militancia en el PAN, no por Eduardo Rivera Pérez; sumó que fue una decisión de la Comisión Permanente del partido por la trayectoria que ha tenido en sus cargos.

Rechazó que con esta postulación se revivan prácticas que en su momento se criticaron en el Partido Acción Nacional (PAN), cuando el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas impulsó a su esposa Martha Érika Alonso Hidalgo, para el mismo cargo en la elección del 2018.

Señaló que “debe reconciliarse” la idea de que las mujeres tienen el derecho de aspirar en un tema legítimo a un cargo político, independientemente de con quién estén casadas, en referencia a que se esposo Eduardo Rivera Pérez, quien busca la gubernatura de Puebla.

Sostuvo que la cuestión de género debe ser tomado en cuenta en la designación de los perfiles, por lo que hizo énfasis en como féminas pueden tomar sus propias decisiones y “ha trabajado toda su vida” para asumir este reto en un cargo legislativo.

“Yo les agradezco que me hayan tomado en cuenta, soy politóloga de profesión, me he dedicado a temas sociales, mi trayectoria, las políticas públicas que he impulsado en los cargos que he tenido han sido únicas y efectivas y estoy orgullosa de que me hayan postulado”, expresó.

Por su parte, la expresidenta del DIF Municipal manifestó que lleva 29 años de militancia en el partido y afirmó que es tiempo de que se "reconcilie" de que las mujeres tienen el derecho de aspirar a cargos de elección popular.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre por qué ir por una diputación plurinominal en lugar de algún distrito, remarcó que esto se debe a que estará acompañando al exalcalde en sus recorridos por el estado en búsqueda de la gubernatura de Puebla.

Rivera la respalda

Sobre este tema, al ser interrogado en entrevista a parte luego de que recibió su constancia de candidato, Rivera Pérez sostuvo que la expresidenta del DIF Municipal es una mujer con experiencia, capaz y con conocimiento en temas de apoyo y salud.

“Es una persona con méritos para asumir la responsabilidad que ella considere, es una decisión de ella, no mía, y a las mujeres hay que respetarlas, reconozco que la dirigencia del PAN haya tenido esta cortesía de candidata a diputado federal, esa es mi postura”, remarcó.

Al cuestionarlo sobre si no hay otros perfiles, ya que en la lista que se ha difundido hay militantes que actualmente tienen cargos legislativos, sostuvo que si los eligieron es porque han dado resultados, al referir que hay países en donde hay personas que hacen su carrera política durante muchos año