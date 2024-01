Mexicano Dave Canales, será head coach de Panteras de Carolina

El equipo de las Panteras de Carolina, de luego de la destitución de Frank Reich, tendría en el mexicano Dave Canales, al que será su nuevo head coach a partir de la próxima temporada 2024 de la National Football League (NFL).

A lo largo del 2023, el cuadro de las Panteras de Carolina vivió uno de sus peores años, confirmándose no solo como el pero equipo de la división sur de la Conferencia Nacional, sino como el peor de toda la liga en la campaña. El equipo acumulo 15 derrotas, a cambio de solo 2 victorias en sus 17 juegos de la fase regular.

Es por ello que la directiva de las Panteras anunció en el mes de noviembre que Frank Reich ya no estaría más a cargo de conjunto de Charlotte, emprendiendo así la búsqueda de un nuevo entrenador que le pueda cambiar la cara al equipo para la siguiente temporada.

Panthers expected to hire Bucs OC Dave Canales as new head coach. (via @RapSheet) pic.twitter.com/ADnQsGckPC

— NFL (@NFL) January 25, 2024