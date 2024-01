A ocho años de la instalación de la planta armadora de Audi en Puebla, este martes 24 de enero estalló la primera huelga por no llegar a un acuerdo para el aumento salarial, debido a que la empresa ofreció 6.5 por ciento y los sindicalizados pidieron 15.5 por ciento.

A las 11:00 de la mañana, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi) comenzó con la huelga en la puerta principal de la planta de autos ubicada en el municipio de San José Chiapa, donde ya colocaron varias banderas rojinegras.

Luego de que Audi México solo ofreció un aumento del 6.5 por ciento (5% directo al salario y 1.5% en prestaciones), el cual no aceptaron los más de 4 mil 500 trabajadores sindicalizados, informó su líder César Orta, quien culpó a los directivos de no aprovechar el tiempo de 5 semanas de negociaciones.

🔴 #AlMomento En la planta 🏭 de @AudideMexico estalló la huelga 🔴⚫️ a las 11:00 horas luego de que la empresa solo ofreciera un aumento del 6.5%, el cual no aceptaron los más de 4 mil 100 trabajadores sindicalizados, informó su líder César Orta, quien culpó a los directivos de… pic.twitter.com/9joFrefLW9 — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) January 24, 2024

Esto debido a que el incremento se traduce en 50 pesos en vales de despensa, 0.2 por ciento al fondo de ahorro, 3 por ciento en prima vacacional, 150 pesos en bono por tope salarial y 50 pesos de ayuda en útiles escolares.

Tras estallar la huelga, habrá dos guardias, una de ellas que estará a cargo los accesos de la planta de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde y, en la noche será de las 20:00 a las 6 de la mañana.

En el turno matutino, el personal del primer turno custodiará A10, los del tercer turno la de Conteiner Yard, y otros colaboradores de ambos turnos, estarán en la A72.

En el turno nocturno, el personal del segundo y tercer turno se distribuirá para vigilar las entradas de la A10, Conteiner Yard y A72, para que nadie entre y salga de la fábrica ubicada en San José Chiapa.

Es así como la producción de Audi en Puebla se detendrá en la creación de camionetas Audi Q5, que se exportan a todo el mundo, con excepción de China.