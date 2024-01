Con paro, argentinos protestan contra políticas libertarias de Milei

Con un paro de 12 horas, los ciudadanos argentinos protestan en contra la política de su presidente Javier Milei, quien con busca desregular la economía y reducir el gasto público con la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 y la denominada Ley Ómnibus.

A la convocatoria hecha por la Confederación General de Trabajo (CGT), decidieron sumarse organizaciones sociales y partidos político; los asistentes iniciaron la movilización frente al Congreso.

En un mensaje a los participantes, Héctor Daer, secretario general del CGT, aseguró que bajo el discurso de la libertad, el actual gobierno busca entregar a privados las empresas constituidas por el Estado y buscan frenar las movilizaciones.

“Venimos con la Constitución en la mano, que dice claramente que los derechos son progresivos y que no pueden volver atrás, y por eso, con esa Constitución en la mano, venimos hoy a ver a este Parlamento”.

“Es necesario enfrentar el debate, y es necesario tener equilibrio para poder gobernar. Nos viene con una palabra tan grande como es la libertad. Todos los pueblos luchan por la libertad”, expresó el líder sindicalista.

La protesta ocurre a 45 días de que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina. El político, quien se denomina como un “liberal libertario”, busca desregular la economía y permitir la privatización de empresas propiedad del Estado.

Lo anterior quedó contenido en el DNU 70, el cual enlista 300 medidas como la derogación de las leyes de Alquileres, de Góndolas -para frenar que el gobierno intervenga en las decisiones de los comerciantes- y de Abastecimiento, que permitía sancionar a las empresas que no garantizaban la provisión de productos en los supermercados y comercios.

A la par, Milei emitió el DNU 84/2023 con el que determinó que no serían renovados los contratos aquellos trabajadores que habían iniciado en el servicio público el 1 de enero de 2023.