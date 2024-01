Luego de que Eduardo Rivera Pérez, criticará la estrategia de seguridad por la supuesta alza que en lo robos en los límites del Estado de México y Puebla, morenistas defendieron la estrategia de seguridad que ha aplicado el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Las declaraciones se dieron luego de que el exedil compartiera una nota de Reforma, titulada “Azota robo en vías a Edomex y Puebla». Quien abrió el debate fue José Chedraui Budib, quien afirmó que en la administración que dirigió Eduardo Rivera Pérez, la inseguridad se disparó:

“Eduardo, ¿De qué hablas? En Puebla capital, que abandonaste por tus aspiraciones personales, 7.7 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros”, expresó.

Eduardo, ¿De qué hablas? En Puebla capital, que abandonaste por tus aspiraciones personales, 7.7 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros. Los años 2022 y 2023, registraron las cifras más altas de inseguridad en los últimos seis años. Tu falta de compromiso y resultados… https://t.co/iUHOd9bsLa — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) January 24, 2024

El aspirante a la alcaldía de la capital agregó que Eduardo Rivera le faltó compromiso “y resultados demuestran que nunca estuviste a la altura del cargo que la gente te confió, en dos ocasiones”.

En ese sentido, el presidente del congreso poblano, Eduardo Castillo López, señaló que el gobernador cuando asumió funciones pidió a los 217 ediles invirtieran en seguridad; asimismo remarcó que estableció dialogo directo con Rivera Pérez en diversas ocasiones para tocar el tema.

#Entérate || El presidente del @CongresoPue @LaloCastilloLop recordó que el mandatario @SergioSalomonC cuando asumió funciones pidió a los 217 ediles que invirtieran en seguridad, sobre todo al que fue en su momento autoridad en Puebla capital, @eduardorivera01, ya que las cifras… pic.twitter.com/V8faA4QDVi — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) January 24, 2024

- Publicidad -

Señaló que los índices en la capital son graves, incluso llegó a romper récord. Expresó que, en un año, Puebla capital paso de tener mil 836 a mil 858 casos de inseguridad; mientras que el estado paso de mil 146 a mil 139 casos. Aclaró que los datos son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Pidió que Rivera Pérez asuma su responsabilidad de los datos durante su gestión, pues la información que proporcionó son datos del 2023. “No puede estar repartiendo culpas”, finalizó.

Por último, a este llamado se sumaron los también aspirantes a la alcaldía poblana Rodrigo Abdala Dartigues y Antonio López Ruiz. El primero refirió que es lamentable como estregará el gobierno municipal el PAN “porque nunca se ha preocupado por el bienestar de los poblanos, solo es apariencia”.

-Publicidad-

López Ruiz desde el congreso insistió en la renuncia inmediata de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz Galindo, en respuesta al inaceptable incremento de la delincuencia en la capital poblana.

¡Indignación Ciudadana! @eduardorivera01 deja legado de inseguridad en Puebla. Optó por ir a campaña en vez de combatir la inseguridad. Exijo la comparecencia y renuncia de su Secretaria de Seguridad Ciudadana. ¡Los poblanos merecen líderes comprometidos, no miedosos!… pic.twitter.com/h8DttJJM4N — Toño López Ruiz (@soy_tonolopez) January 24, 2024

Puntualizó que desde el mes de noviembre de 2023 citó a Cruz Galindo a comparecer ante el legislativo poblano, invitación que no ha atendido y ha hecho caso omiso de la solicitud. Explicó que el robo a transportistas en la capital aumentó en 85.3 por ciento; el narcomenudeo 50.8 por ciento; y el homicidio doloso, con un 31.2 por ciento, trata de personas y robo de autopartes, con incrementos del 200 por ciento, 113 y 60.7 por ciento, respectivamente, al comparar 2023 con 2022.

“Mi pronunciamiento es simple que venga a comparecer la Secretaria de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento de Puebla, me queda claro la irresponsabilidad del gobierno panista que con estos datos no tomen decisiones y si no va a venir aquí que renuncie”, sentenció.