El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el interés de Ana Elizabeth García Vilchis, titular de la sección “Quién es quién en las mentiras», en la candidatura a la alcaldía de Puebla, por lo que decidirá “libremente” su participación; la determinación -indicó- la dará a conocer el próximo miércoles.

En el cierre de la conferencia de este día, el mandatario fue cuestionado si García Vilchis dejaría su posición para participar en el proceso electoral y contender por Morena a la presidencia municipal de Puebla, espacio que el partido ganó en 2018.

“Ya te quieren promover”, le dijo López Obrador a García Vilchis para enseguida preguntarles a los reporteros presentes en el Salón Tesorería de Palacio Nacional “¿ustedes qué dicen?

“No, ella lo va a decidir libremente, libremente ella va a decir y ya el otro miércoles ya te toca decir me quedó o me voy”, afirmó el mandatario federal.

El viernes pasado, los aspirantes a la presidencia municipal de Puebla sostuvieron un encuentro con el precandidato a la gubernatura, Alejandro Armenta Mier, y la dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero.

Versiones señalan que en el encuentro, los aspirantes tuvieron conocimiento sobre la aplicación de la encuesta que ayudará a definir a quien alcanzará la nominación; ese se mismo día, trascendió que García Vilchis sería considerada como uno de los perfiles a incluir en la encuesta.

Sobre la posibilidad de que García Vilchis sea parte de los candidatos de Morena, el también senador Alejandro Armenta Mier afirmó que es una poblana destacada que defiende a la Cuarta Transformación y que tiene derecho a participar en el proceso interno, así como que la decisión es del partido.