Mexicano Isaac Alarcón, firma con 49’s de San Francisco

El mexicano Isaac Alarcón, confirmó que continuará su carrera por los emparrillados de la National Football League (NFL), luego de que llegara a un acuerdo para integrarse a los 49’s de San Francisco de cara a lo que será la pretemporada del equipo en este 2024.

A través de redes sociales, este martes 23 de enero, los 49’s de San Francisco anunciaron el fichaje del liniero ofensivo de 25 años, Isaac Alarcón, que se unirá a la institución bajo un contrato de Reserva/Futuro.

The #49ers today announced they have signed OL Isaac Alarcon to a Reserve/Future contract.

