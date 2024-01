El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no estar de acuerdo con el pronunciamiento que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona en favor de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia que encabezó en Querétaro, el mandatario federal enfatizó que “una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno”, al tiempo de señalar que el país padeció una antidemocracia pues las autoridades intervenían en los procesos electorales.

«Ayer, en un acto que tuvimos en San Luis Potosí, el gobernador expresó su preferencia, yo no pude ahí replicar por razones obvias, se trata de una autoridad soberana, los gobernadores, son los representantes de Estados libres y soberanos y tenemos que respetarnos, además, iba a ser escandaloso, no estoy de acuerdo con esas expresiones, pero no pude manifestarlo, ahora sí», afirmó.

Ante esto, López Obrador llamó a todos los funcionarios públicos a no utilizar los recursos y les sugirió no participen en actos públicos una vez que inicie la campaña electoral el próximo 1 de marzo.

“Ojalá y esto se vaya entendiendo, porque debe de haber una auténtica, una verdadera democracia, porque eso nos ayuda mucho a todo, que no se compren votos, que no se use el presupuesto a favor de los partidos o candidatos”.

Fue durante el evento de “Programas para el Bienestar” que el gobernador de San Luis Potosí expresó que la consolidación de la Cuartan Transformación “la encabezará Claudia Sheinbaum Pardo”. Incluso, sostuvo que la alianza conformada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo van a “arrasar en el próximo proceso electoral”.