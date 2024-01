¿Neoporfirismo en el Tecnológico de Zacapoaxtla? 

Neoporfirismo en el Campus Zacapoaxtla del Tecnológico Nacional de México (TecNM)

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado que el neoliberalismo en nuestro país bien podría ser llamado Neoporfirismo y es un problema que va de la mano de los peores vicios del poder: corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, autoritarismo y violación de los derechos laborales y humanos. En términos laborales el outsourcing, y muchas veces, el pago de honorarios en contextos que la relación contractual debería ser diferente, por ejemplo vía nómina, se ha convertido en un problema importante. Tratar a un trabajador como un proveedor de servicios independiente, es incorrecto e inhumano. Este trato de pago por honorarios a trabajadores del Estado, parece afectar al Tecnológico Nacional de México Campus Zacapoaxtla. Hace varios meses me contactaron trabajadores de dicho centro y me comunicaron que desde hace tiempo, vienen dando una lucha contra prácticas a todas luces neoporfiristas al interior de su recinto laboral. Lucha que se ha recrudecido ante recientes medidas coercitivas y de hostigamiento en su contra.

El conde y el caporal

Para aclarar el retroceso histórico que implica negarle a un trabajador del Estado sus derechos como tal, recordemos el modo de empleo previo a la revolución mexicana. En las antiguas haciendas coloniales que el porfirismo en su peor faceta, dejó funcionando intactas, se desarrolló una hipocresía sistemática de garrote y zanahoria. el garrote lo daba el caporal, la zanahoria el conde. Esto generaba la idea de que, “el de mero arriba”, no era el problema sino su capataz cruel y desalmado. Esto habilitaba la nefasta idea de la “esperanza” que consiste en creer que un día el de mero arriba se enterará y pondrá en su lugar al abusador. Cosa que nunca pasó porque su trabajo era precisamente, ensuciarse las manos por el patrón. La comparación emerge por sí misma cuando uno escucha a los trabajadores violentados que se miran violentados en sus derechos en el TecNM – Campus Zacapoaxtla. Cito a los compañeros trabajadores:

“El jueves, 11 de enero de 2024, la Jefa del Departamento de Materiales del Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Zacapoaxtla, Ing. Josefa Vázquez Méndez, por indicación del Director General Lic. Miguel Choy López, comunicó a cuatro trabajadores que realizan tareas de mantenimiento, limpieza y vigilancia, que deberían darse de alta ante al SAT para que expidieran facturas al Instituto por el servicio prestado, solo así podrían liberarles el pago de la semana del 8 al 12 de enero, dándoles un plazo de cuatro días hábiles (hasta el miércoles 17 de enero) para que hicieran los trámites correspondientes. Durante ese periodo, el pago de su salario devengado fue retenido, siendo una clara falta a sus derechos laborales, ya que la Ley Federal del Trabajo señala que las personas que ejecutan un trabajo material o físico deben recibir su pago con una frecuencia semanal, a la cual ya estaban habituados (como acuerdo de trabajadores se realizó una colecta para apoyar en sus gastos semanales a dichos trabajadores afectados). La intención del cambio de régimen fue con motivo de que estas personas firmaran un contrato como proveedores y no como trabajadores, a pesar de contar con más de 10 años de antigüedad como trabajadores dentro de la institución. Se les indicó que, con el cambio, su salario estaría sujeto al pago de impuestos, lo que es improcedente, ya que las personas perciben un salario inferior al salario mínimo general para el resto del país, el pago diario consiste en $220.00 cuando en 2024 el salario mínimo alcanza $248.93.”

Planteamos dinámicas de Neoporfirismo o Neocolonialismo interno, porque este trato a los trabajadores implica un claro retroceso histórico y una flagrante violación a todo sentido común y decencia. Incluso podríamos pensar que, como en el porfiriato, solo se ralla el nombre del trabajador en una lista. Mover a un trabajador a un régimen de pago por honorarios, destruye su antigüedad y exime a la empresa de sus obligaciones patronales, impensable e inadecuado en un órgano dependiente de presupuesto del Estado. Los trabajadores del Tecnológico en cuestión, denuncian que a pesar de tener más o menos una década de servicio no han pasado a formar parte de la nómina, y comentan que «no han gozado de vacaciones, no se les ha proporcionado aguinaldo, prima vacacional, prima de antigüedad, estímulos económicos, apoyo para despensa, ni han sido dados de alta ante el ISSSTEP (institución de seguridad social que corresponde a esta casa de estudios), no cuenta con un contrato por escrito, su salario sufre descuentos por retardos, no han tenido acceso a los recibos de pago, han asumido el costo económico ante situaciones graves de salud e incluso se han visto en la necesidad de pedir dinero prestado para atender accidentes laborales al realizar tareas que han puesto en peligro su integridad física; por si fuera poco, no han recibido el pago de horas extraordinarias, que de acuerdo con el Departamento de Recursos Humanos no se pagan, pero sin son de exigencia»

Lic. Choy, le hablan

Los trabajadores comentan que han intentado en repetidas ocasiones tener una audiencia con el Lic. Choy, director del Tecnológico… pero parece que está muy, muy ocupado atendiendo llamados más importantes. Volviendo a la comparación con el porfirismo o peor aun, con el oscurantismo, en efecto, hace 500 años no se molestaba con banalidades terrenales como la injusticia contra un trabajador, ni al cura, ni al conde, ni al dueño de la hacienda. Se creía que hablaban con la virgen, con dios y que de ellos recibían directamente instrucciones para mantener este mundo funcionando correctamente. En palabras de los trabajadores, el Director General del Campus «se ha negado a hablar con ellos con cualquier pretexto, restando importancia a la situación. En lugar de una audiencia plantean que han recibido maltrato, intimidación y por supuesto, abuso laboral» pues, tratarlos como proveedores o prestadores de servicios negando todos sus derechos como trabajadores del Estado, es por decirlo amablemente, ilegal, ¿no es esto acaso corrupción?

Aquí no son primero los pobres, al revés

Según la Plataforma Nacional de Transparencia, los salarios autorizados para el personal del TecNM Campus Zacapoaxtla el rango salarial es de $5,248.55 a $5,918.15 para Bibliotecario, Técnico en Mantenimiento, Oficial de Mantenimiento General, Almacenista, Auxiliar Administrativo, Intendente, Taquimecanógrafa, Chofer y Vigilante. Contrasta con el nivel de vida que se da un director de campus, y el contraste es indignante llevando a pensar en la disparidad si habrá humanos de primera y humanos de segunda. Es claro que los directores de las instituciones jamás se ensucian las manos, para eso tienen, como los antiguos dueños de haciendas coloniales, a sus caporales y capataces.

En entrevistas realizadas a quienes denuncian encontrarse bajo violencia laboral de la burocracia del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla (ITSZ), plantean los trabajadores que hay un doble discurso por parte de las autoridades, comentan que por un lado «gustan de hablar de apego a la normatividad, reglamentos y decretos para justificar la omisión y violación de los derechos y prestaciones laborales de las y los trabajadores contenidos en la Ley Federal del Trabajo; a pesar de que, todo patrón está obligado a su cumplimiento, incluso si se trata de una entidad pública, esto es una verdad incongruencia.»

Llamado a las autoridades

Es necesario y urgente aclarar esta situación pues, de corroborarse, los trabajadores se encuentran bajo un trato inhumano y cruel, indebido e ilegal por parte de las autoridades. Por lo tanto desde esta columna pedimos a la Secretaria de Educación Pública en Puebla, María Isabel Merlo Talabera, a la Subsecretaría de Educación Superior: Juan Antonio Badilla Torre, a atender el presente caso y escuchar a las partes involucradas. Conocer las razones del Director General del ITS Zacapoaxtla, Lic. Miguel Choy López por qué no ha atendido a los quejosos, y a los trabajadores para dar un seguimiento formal y serio a sus inquietudes y demandas.

