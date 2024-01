El Gobierno de México respaldó a la Fiscalía General de la Republica (FGR) en la impugnación del cambio de medidas cautelares, por el cual una juez federal concedió libertad condicional a 8 militares acusados de desaparición forzada en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.



En respuesta, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación acusó mediante sus redes sociales que fue la FGR quien no justificó la necesidad de que los acusados permanecieran en privados de la libertad, luego de la petición de los acusados para revisar la prisión preventiva oficiosa contra ellos.

Sin embargo, en el comunicado compartido en la misma publicación, aseguran que la jueza inicialmente sí admitió que los militares deberían permanecer en prisión, fallando a favor de la fiscalía tras escuchar sus razones. Detallaron que los acusados promovieron un juicio de amparo ante el juez de distrito, quien determinó que la prisión preventiva oficiosa es convencional y determinó el cambio de medidas cautelares.

“Allanan el camino a la impunidad” declaró Alejandro Encinas Rodríguez, exsubsecretario de Derechos Humanos encargado del caso Ayotzinapa, quien también destacó que “es más lamentable aún que abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México”.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, defensores de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, declaró que “a las decisiones parciales de jueces, se suma la inoperancia de la Fiscalía Especial y la intervención de Sedena, que brinda asistencia legal y apoyo a los acusados”.

Segob acusa a Poder Judicial

“Encubiertos de tecnicismos, no ponderan los derechos de las victimas a la verdad, la justicia y la no repetición. No puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados”, recordó la Secretaría de Gobernación (Segob) luego de la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Fiscal Especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra.

Además, acusó que el mismo Poder Judicial no ha actuado en contra de «los torturadores», pues Tomás Zerón de Lucio se encuentra actualmente prófugo en Israel y recientemente intentaron dejar en libertad al exprocurador general de la república, Jesús Murillo Karam en un proceso similar al de los 8 militares.

“Para el gobierno de México el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado. Vamos a pedir a la fiscalía solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos”, reiteró la Segob.