En el marco del proceso electoral en Puebla, estudiantes de la BUAP pidieron a los candidatos a la gubernatura que sus campañas sean de propuestas a las diferentes necesidades que hay y no de descalificaciones, pues éstas no convencen a los jóvenes para salir a votar.

Lo anterior, de acuerdo con un sondeo realizado por este medio en la zona de Ciudad Universitaria, luego de que concluyeron las precampañas de los tres aspirantes al gobierno del estado y que ahora se encuentra la etapa de intercampañas.

Los estudiantes coincidieron en que la elección se va a definir entre las dos coaliciones, tanto a nivel local como nacional, que en el caso de Puebla es Alejandro Armenta Mier con Morena, PT, PVEM, Fuerza Por México y Nueva Alianza, y Eduardo Rivera Pérez, con PAN, PRI y PRD.

Alán, estudiante de la facultad de Arquitectura, consideró que no hay muchas variedades para los votantes, por lo que será un proceso atípico y aunque estará cerrada la contienda, pero lo que importa es conocer qué es proponen y ayudará a resolver los diferentes temas que se tienen en el estado y que no se estén tirando “basura” entre ellos.

“Si tenemos claro lo que queremos lo debemos hacer mediante el voto, yo esperaría que las campañas no sean sucias, que no estén bombardeando todo el tiempo con spot, eso es muy molesto, ya de por sí son muy invasivos y esas técnicas de persuasión no son buenas, a ambos candidatos los conozco”, expresó.

Y es que, dijo, no le gustó lo que pasó a nivel nacional que el PRI y PAN bajaron “a la mala” a Samuel García Sepúlveda, quien era precandidato de Movimiento Ciudadano, por lo que esto, junto con lo que han hecho en sus cargos será determinante para las elecciones.

En tanto, Jorge, de Ingeniería, refirió que espera que las campañas sean limpias, que sean responsables con la sociedad, pues los perfiles que se tienen tanto del PAN como de Morena tendrán que demostrar por qué quieren ser gobernador y convencer a la gente.

Solo es una contienda de dos

Por su parte, Santiago, de la Facultad de Ciencias Biológicas, también consideró que solo ve una contienda electoral de dos, pues, aunque Movimiento Ciudadano igual ha postulado a un candidato (Fernando Morales Martínez), no tiene tanta presencia como Armenta Mier y Rivera Pérez.

Agregó que los aspirantes deben conocer los problemas que se tienen para enfocarse en resolverlos, así como respuestas a las necesidades de seguridad y dejar a un lado las descalificaciones, pues el color del partido y lo que han hecho en sus gobiernos igual influirá.

María José, de la Licenciatura de Derecho, Indicó que le gustaría más apertura de los abanderados, que se den a conocer por lo que han hecho, no engañen a la gente, pues será una elección de dos y los resultados que han dado influye en las decisiones que van a tomar para el domingo 2 de junio.

“Siempre que hay campañas o cuando salen en lugar de que demuestren quién es más fiable, siempre se pelea entre ellos, entonces no dan sus propuestas como tal, a mí me gustaría ver cómo que más propuestas, menos peleas e irse menos por el pasado, no las campañas sucias”, enfatizó.

Finalmente, Belinda, de Administración, sostuvo que espera que los candidatos sean confiables, pues eso es lo que la gente pide, ya que está de más que hablen solo bien de ellos mismos, mientras descalifican a sus contrincantes, ya que eso harta a la gente y lo ideal es que den opciones para votar, no restarlas.

Afirmó que solo ve una contienda de dos, que en este caso es Morena por ser el partido en turno, con la oposición, que encabeza el PAN, sobre todo porque hay personas que “le son muy fieles” y se van por las siglas del partido y luego no toman en cuenta a quiénes son los abanderados.