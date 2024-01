Tras renunciar al PRI, Eruviel Ávila se suma al Verde Ecologista

Tras renunciar al PRI, el exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas aceptó la invitación para integrarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y señaló a Manuel Velasco como el responsable de su adhesión.



Fue en un evento con simpatizantes del PVEM en Ecatepec, Estado de México, que Ávila Villegas dio a conocer que ahora será parte de las filas de este partido, el cual forma parte de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” que lidera Morena.

«Hoy me sumo al Partido Verde, que desde 2002 me ha acompañado en las elecciones que hemos ganado juntos. Gracias a mis amigos Manuel Velasco, Ricardo García, Karen Castrejón y Pepe Couttolenc por su recibimiento en esta gran familia Verde”.

Hoy me sumo al @partidoverdemex que más que un partido, es toda una familia. La #FamiliaVerde. Desde el 2002 me ha acompañado en las elecciones que he competido y juntos hemos ganado. #EruvielYaEsVerde https://t.co/O6jnQrecy3

— Eruviel Ávila (@eruviel_avila) January 19, 2024