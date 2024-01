¿Qué son las autodefensas?, ¿AMLO está de acuerdo con ellas?

La seguridad es responsabilidad del Estado, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador y manifestó que no está a favor de las autodefensas, así como que los ciudadanos recurran a este modelo para protegerse.

La postura del presidente ocurre tras la aparición de un vídeo en redes sociales en el que mujeres wirárikas (huichol) piden a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” frenar las extorsiones y asesinatos en los que está involucrado un sujeto identificado como “El Rojo”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“La seguridad del pueblo es responsabilidad del Estado (…) no queremos que el pueblo se arme, las autodefensas, no, ese sistema lo aplicaron en Colombia, incluso de allá trajeron a un general para ese propósito y nosotros nos opusimos estando en oposición y más en el gobierno”.

El mandatario federal recordó que las autodefensas aparecieron en México luego de que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) declaró la guerra al narco en Michoacán, pero lo que sucedió es que optaron por proteger a unos grupos mientras enfrentaban a otros.

Fue justo en ese estado que fue documentado la presencia de las primeras autodefensas en poblaciones indígenas, como respuesta a las extorsiones de las bandas criminales. Aunque este movimiento surgió para enfrentar a la delincuencia, recurrieron a desarmar a las policías municipales y a bloquear carreteras para exigir mayor seguridad al gobierno.

A decir del presidente, los pobladores deben permitir que la seguridad sea una tarea del Estado, el cual mantiene una vigilancia a través de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, pero reconoció que en ocasiones son presionados para aparecer en vídeos en los puede mostrarse el apoyo a ciertos grupos delictivos.

“Entiendo que pueden estar siendo presionados y como se establece en La Biblia: no hay que ser temerarios, pero que estén conscientes que cuando puedan que no corran riesgo, no se metan. Que no necesitan a estos grupos”.