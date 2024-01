El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, reconoció el programa de “Impulso al Agave Mezcalero” que puso en marcha el gobierno de Puebla, aunque pidió no sobreproducirlo para no desplazar a otros cultivos, como los granos básicos.

En su visita a Tepeaca, para el arranque de la entrega del programa “Fertilizantes para el Bienestar”, el funcionario federal comentó que está bebida junto con el tequila y cerveza son los principales productos agroindustriales de mayor exportación de México.

Dijo que la estrategia que inició el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina para el mezcal es positiva porque es un cultivo que crece en suelos muy pobres de agua, además de que el agave retiene la erosión de los mismos, por lo que beneficia al campo debido a sus propiedades.

Mencionó que, al establecerse en agricultura de laderas, evita que se siga dando la erosión y que como cultivo que tiene una demanda cada vez mayor de una oportunidad para los campesinos en las zonas donde otros productos no tendrían buena respuesta.

Si bien dijo que es un modelo nacional, expuso que en otros estados que producen agave para tequila como Jalisco y Guanajuato existe preocupación, que cuentan con la denominación de origen por la cantidad que se da, aunque en este caso es para el tequila.

Villalobos Arámbula afirmó que la dependencia a su cargo busca que no se sustituya la siembra de otros cultivos alimenticios por la del agave, como son los granos básicos.

“Hay que tener mucho cuidado con esto, sobre todo que no se desplacen el maíz y el frijol, aunque como Secretaría no podemos obligar a los agricultores a dejar de producir uno u otro cultivo, pero ellos son expertos y saben que en los suelos donde no se produce maíz y hay agave, lo están sembrando”, expresó.

#Ángulo7Informa ll El secretario de @Agricultura_mex, @vmva1950, reconoció el programa de impulso al agave mezcalero que se tiene por parte del gobierno estatal, pero pidió que no sea sobreproducido ni desplace a otros cultivos, sobre todo los granos básicos. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/NYkPbSEXZe — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) January 19, 2024

- Publicidad -

Es una alternativa a productores

El proyecto de Impulso al Agave Mezcalero es una alternativa que puso en marcha el gobierno estatal el año pasado para dar otra alternativa a las actividades agrícolas, sobre todo en zonas donde las precipitaciones pluviales son menores, como en la Mixteca Poblana

Por ello, el objetivo fue la siembra de más de 5 mil hectáreas en estas regiones de la entidad, generando una economía circular y propiciando un impacto positivo al medio ambiente y para el cierre del 2024 se busca tener una producción de un millón de litros, pues el año pasado fue de 500 mil.