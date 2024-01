Bajo lupa, las finanzas en Puebla

“No hay términos medios, la honradez no es un valor subjetivo, no hay límites mínimos ni máximos, la honradez es plenitud del compromiso con la transparencia, contra cualquier forma de corrupción, de tráfico de influencias, no se diga evidentemente de corrupción económica.”

Carlos María Abascal Carranza

Esta semana inició el segundo periodo Ordinario del tercer año de ejercicio en el Honorable Congreso de Estado, con ello, el cierre de la LXI Legislatura se aproxima, es la recta final que las y los diputados locales tenemos, para impulsar puntos de acuerdo e iniciativas pendientes, pero, sobre todo inicia con la glosa del primer (y penúltimo) informe de gobierno estatal.

En este periodo, la composición del Congreso sufrirá relevos de quienes solicitarán licencias con el objetivo de participar en el proceso electoral; ante ello, el Congreso de Puebla debe mostrar madurez para no detener el trabajo, evitar partidizar los temas y evitar la polarización electoral, toda vez que los pendientes que urgen ser atendidos en beneficio de la ciudadanía –y no los intereses de las administración saliente- sigan siendo prioridad y sigan rindiendo resultados.

Desde el Congreso, y ante la glosa del informe, Acción Nacional vigilará con lupa la actuación del gobierno y sus finanzas. Seremos cuidadosos en la información que se presente ante este poder y evitar en lo posible, los imperdonables casos de omisión de información que se han dado en el pasado, que posteriormente han detonado en escándalos y afectaciones graves a las arcas estatales como los casos en la secretaría de Planeación y Finanzas el pasado año.

Es en el Congreso donde solicitaremos respuestas a las investigaciones, a las sanciones merecidas por errores, omisiones o malversaciones, a nombre de las y los poblanos queremos evaluar los resultados de las investigaciones que salieron a la luz pública él año pasado, que por omisiones lamentables se dieron en el gobierno del finado gobernador Barbosa, emanado de las mismas filas partidistas que el de ahora; por tanto, continuista.

Con lupa y sin sesgo electoral, las y los diputados albiazules revisaremos –conforme lo marca la ley- las finanzas de un gobierno que destapó escándalos financieros y que hoy le corresponde dar cuenta de lo realizado para resarcir y cumplirle a Puebla y a las y los poblanos.

En próximos días pondremos bajo la lupa de la transparencia las finanzas del Estado, porque en los tiempos difíciles de crecimiento y lenta recuperación del trabajo formal el uso y destino del erario requiere una revisión minuciosa.

