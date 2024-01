Ante las críticas por su postulación con Morena para la capital, José Chedraui Budib, señaló que cuando arrancó el proceso interno todos estuvieron de acuerdo con las reglas y deben respetarse, por lo que llamó a la unidad entre aspirantes, pues la encuesta es lo que definirá.

En entrevista previa al informe de actividades de la presidenta del DIF Estatal, Gabriela Bonilla Parada, manifestó que quien toma la decisión de quienes serán los candidatos para las elecciones del 2 de junio es el partido, por lo que actualmente no hay algo para nadie.

“El llamado es que yo no decido nada, que trabajemos en pro de un equipo, de ir unidos, en favor de los ciudadanos, va haber una encuesta, desde el principio se dieron las reglas y como siempre lo he dicho, me sumaré a la persona que sea designada y respetaré el resultado que se dé”, expresó.

Luego de que fue dirigente municipal del PRI y diputado local, sostuvo que la capital “es muy grande” y no cuenta con un “Plan B”, por lo que aseguró que se mantendrá firme en la contienda interna de Morena en donde existen reglas que fueron acatadas por los aspirantes.

Esto, derivado de las críticas que se han tenido de simpatizantes de la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco, así como del diputado federal, Alejandro Carvajal Hidalgo, quienes igual se registraron como aspirantes para la presidencia municipal de Puebla.

Chedraui Budib aseveró que, en su caso, acatará el resultado de la encuesta que mande a levantar el partido para medir a los aspirantes, pues esa debe ser la visión de todos los interesados.

No hay plan b, afirma

“No tengo otra opción, no tengo plan B ni C, como muchos se apuntaron a la gubernatura, a la senaduría, a la diputación, la alcaldía y la regiduría, y si seguimos así muchos se van a quedar sin nada. Invito con mucho cariño a Claudia Rivera y Alejandro Carvajal y a todos los que estamos participando a que estemos unidos”, remarcó.

Por otra parte, luego del llamado que hizo el precandidato del PAN a la alcaldía de Puebla, Mario Riestra Piña, a los morenistas inconformes a sumarse a su proyecto dijo que “está agarrando todo lo que puede, porque no trae nada, si no cumple a su propia gente, cómo lo va hacer a los que está invitando”.