Isaac del Toro, ciclista mexicano, gana etapa en Australia

Isaac del Toro se reafirmó como una de las jóvenes joyas del ciclismo mexicano, conquistando su primera victoria como profesional luego de imponerse en la segunda etapa del Santos Tour Down Under de Australia y, con ello, ponerse en el liderato del evento.

Este miércoles 17 de enero, el deporte nacional vivió un día histórico en la que fue la segunda fecha del primer evento del año del World Tour de la Unión Ciclista Internacional (UCI), el Santos Tour Down Under.

Lo anterior, debido a que para esta etapa de la justa, realizada entre las ciudades de Norwood y Lobethal, un mexicano, de tan solo 20 años, daría la sorpresa. Y es que Isaac del Toro, del equipo UAE Team Emirates, se llevaría el primer lugar con un tiempo de 3:25:56 en los 141.6 kilómetros del recorrido.

Isaac del Toro takes out the Santos Ride of the Day@efex_IT | @Santosltd | #TourDownUnder

📺 Stream the race now on 7plus: https://t.co/k2Exq3FDwl pic.twitter.com/js3EaWcvVV

— Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 17, 2024